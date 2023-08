Ferrari F50 completamente in pezzi: il restauro è da paura e fa il giro del web

La Ferrari F50 è un modello mitico, ma questo esemplare aveva fatto una brutta fine. Ecco come è cambiata la vettura.

La Ferrari ha costruito tanti modelli mitici nel corso della propria storia, ma nella collezione del Cavallino esiste un club di auto ricco di vetture ancor più esclusive di tante altre. Stiamo facendo riferimento alle hypercar, ma in questo caso, intendiamo un qualcosa di diverso rispetto alla 499P che ha vinto la 24 ore di Le Mans.

Le hypercar sono quelle vetture che per performance, fascia di prezzo e per i pochi esemplari che vengono costruiti sono leggermente sopra le supercar, ed è chiaro che siano riservate ad una ristretta nicchia di fortunati. Per averne una, spesso non bastano i soldi, visto che occorre essere inseriti in alcune liste fatte proprio dalla casa di Maranello.

La prima hypercar di casa Ferrari è la F40, modello nato nel 1987 per celebrare il 40esimo anniversario della nascita di questo glorioso marchio. La F40 ha una storia particolare, dal momento che è l’ultima auto di Maranello nata prima della morte del Drake, e tutti la ricordano con grande affetto.

Da molti è considerata come la Rossa più bella ed esclusiva di sempre, anche se dopo di lei è arrivato un modello altrettanto eccezionale. Stiamo parlando della F50, che fu svelata nel 1995 che rimase in produzione sino al 1997. Questo modello fu sviluppato per omaggiare il mezzo secolo di storia della Rossa, e meglio di così, questo anniversario non poteva essere celebrato.

La F50 è una spider con tetto rigido asportabile, prodotta in soli 349 esemplari nel corso dei suoi tre anni di fabbricazione. Nel 1996 venne realizzata anche una versione ancor più estrema, la F50 GT, una sorta di F1 da strada, che però non corse mai nel mondo del motorsport.

Ferrari, ecco come rinasce questa F50

La Ferrari è il marchio più famoso del mondo, e delle sue creature si parla sempre in giro per il pianeta. Come ben sappiamo, sono pochi i fortunati che si possono permettere di acquistare una Rossa, ed oggi vi parleremo di un caso curioso, che riguarda appunto una F50.

Sul canale YouTube “Restoration Kamasutra“, è apparso un clamoroso video in cui una F50, ridotta come potete vedere in questo scatto, in condizioni terribili, viene riportata allo splendore originale, seguendo delle tecniche ben precise e che meritano di essere seguite.

Vi starete chiedendo come sia possibile ridurre in questo modo una Ferrari, ed è qui che c’è di mezzo il trucco. La vettura coinvolta è infatti una F50 in scala, ovvero un modellino che evidentemente qualcuno ha fatto cadere, anche se sembra anche bruciato in vari punti.

La vettura, nel video postato in alto, ha subito un intervento davvero meticoloso, ma ci teniamo a non spoilerarvi cosa è accaduto. Quando ci sono riparazioni di questo tipo, non vogliamo anticipare ciò che viene effettuato, e per fortuna che al mondo ci sono questi professionisti che si dilettano nel donare nuova vita ad oggetti così rovinati.