Incidente terrificante per una Ferrari in galleria: ne è rimasto ben poco (FOTO)

Una Ferrari 458 è stata vittima di un drammatico incidente in una galleria, a causa di un problema molto grave. Cosa è accaduto.

Quando si ha in mano una vettura di cilindrata molto alta, bisogna sempre aspettarsi che essa risulti molto difficile da guidare al meglio. Troppo spesso sentiamo parlare di Ferrari o di altre supercar che vengono letteralmente distrutte in gravi incidenti, ed oggi è uno di quei casi, anche se, per fortuna, nessuno si è fatto male su serio.

La splendida, ma sfortunatissima protagonista di ciò che vi stiamo per raccontare è una 458 Italia di colore bianco, supercar con carrozzeria di tipo berlinetta che è stata prodotta dal 2009 al 2015, e che ha preso il posto di un altro modello leggendario, ovvero la gloriosa F430.

Il motore è un V8 aspirato di 90° montato in posizione posteriore-centrale, ed è dotato sia di iniezione diretta che indiretta. Grazie a delle tecnologie innovative, è in grado di ottenere consumi ed emissioni ridotte rispetto alla F430, pur avendo sia una cilindrata che una potenza maggiori.

Il cambio è elettroidraulico ed a doppia frizione, dotato di sette rapporti. I cavalli sono ben 570, con una velocità massima che tocca i 325 km/h. Il gioiellino di casa Ferrari impiega solo 3,4 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma, a conferma di performance da urlo, anche se con il tempo, esse sono state drasticamente migliorate.

La 458 ha anche una gloriosa storia da corsa, con tante vittorie nel mondo dell’endurance nelle classi GT, come due affermazioni di categoria alla 24 ore di Le Mans nel 2012 e nel 2014 grazie al team AF Corse, oltre che tre titoli mondiali costruttori nel FIA WEC e due tra i piloti. Insomma, parliamo di un capolavoro vero e proprio, rimpiazzato, nel 2015, dalla 488 GTB che monta un motore turbo.

Ferrari, botta terrificante per questa 458 Italia

Come detto in precedenza, avere una Ferrari espone a grossi rischi se non si hanno le basi per guidarla, o se si decide di raggiungere velocità troppo elevate in ambienti dove si dovrebbe procedere più piano. Una notizia terribile riguarda proprio una 458 Italia, protagonista di un crash infernale in una galleria.

Secondo quanto riportato sulla pagina Instagram “Supercar Fails“, l’episodio si sarebbe verificato in Turchia, ed oltre a queste spaventose immagini, è presente anche un video, che fa davvero venire i brividi a chi lo guarda. Il guidatore viene inquadrato mentre procede a tutta velocità in galleria, anche se non si capisce a quanto andasse realmente.

A giudicare dalle immagini, si può comunque ipotizzare una velocità di quasi 300 km/h, con le altre vetture che vengono schivate come se fossero ferme. Ad un certo punto, il guidatore si accorge che qualcosa non va, ed effettivamente, si verifica lo scoppio di uno dei due pneumatici posteriori.

La Ferrari va violentemente a sbattere contro il muro, ed alla fine dell’incidente, le sue condizioni sono queste. Stando a quanto riportato, nessuno si è fatto male, ma a giudicare dall’impatto e dalle condizioni in cui è ridotta la 458 Italia, sarebbe potuta finire molto peggio rispetto a come è andata.