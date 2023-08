Lamborghini elettrica, appassionati senza parole: spunta fuori il modello che divide

La Lamborghini vuole puntare sull’elettrico, ed in queste ultime ore, è arrivata una grande novità in tal senso. Cosa accadrà.

Il marchio Lamborghini ha preso sul serio il discorso elettrificazione, ed in tal senso, ha già fatto un passo importante. Lo scorso anno è stata mandata in pensione l’Aventador, ovvero il modello top di gamma, che è stata rimpiazzata dalla Revuelto, un’auto che a suo modo ha scritto la storia di questo costruttore.

Il modello svelato ad inizio anno è il primo ad adottare l’ibrido, puntando sul Plug-In Hybrid, ovvero quello che fornisce una maggiore autonomia in elettrico e che può essere ricaricato tramite una presa di corrente esterna. La Lamborghini non produrrà più auto prive del sistema ibrido, e la prossima sarà il SUV Urus.

Il nuovo modello è previsto per il 2024, e poco dopo toccherà anche alla nuova Huracan, che dovrebbe dire addio a questo nome e presentarsi con una veste differente, oltre che puntare sulle batterie a propria volta. Insomma, la strada sembra segnata, ma il cambiamento è tutt’altro che finito.

La casa emiliana, infatti, passerà al full electric nel 2028, ma secondo le indiscrezioni, sarà un SUV quello che punterà su questa tecnologia, mentre per le supersportive ci sarà più tempo. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a ciò che succederà nei prossimi giorni, perché la svolta sembra essere ormai totale.

Lamborghini, si pensa all’elettrico per il futuro

Il futuro della Lamborghini parla elettrico, ed ora il primo progetto ad emissioni zero della casa del Toro inizia a prendere forma. Infatti, nei prossimi giorni, al Monterey Car Week verrà svelato il primo prototipo di auto a batteria di questo costruttore, e sarà una sorta di concept car.

Per quello che riguarda lo schema di questa vettura, si dovrebbe trattare di una 2+2, dunque, non della classica carrozzeria supersportiva che siamo abituati a vedere su modelli come la Huracan o la Revuelto. Al momento, il marchio di Sant’Agata Bolognese non ha fornito così tanti dettagli, ma la certezza è che la prima vettura elettrica farà il proprio debutto nel 2028, per poi immetterla sul mercato nel 2029.

Va specificato che, in base alle parole del CEO Stephan Winkelmann, la prima EV a tutti gli effetti sarà l’erede del SUV Urus, che ne ricalcherà le forme e che però sarà prima del motore a combustione. Lo stesso amministratore delegato, infatti, ha reso noto che l’obiettivo è quello di puntare molto sui crossover per il futuro.

La Lamborghini sta tracciando una strada ben precisa, che è già partita con il passaggio al Plug-In Hybrid, ovvero la tecnologia che si basa sul motore termico che più di tutte si avvicina all’elettrificazione completa. In seguito, tutto sarà in mano alle emissioni zero, con Winkelmann che però non ha fornito una data sull’elettrificazione delle supersportive. Con ogni probabilità, esse daranno il loro addio al termico dopo il 2030, una data che comunque non è troppo lontana e che un minimo spaventa i puristi delle quattro ruote.