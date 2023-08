Harry Potter e quell’ammiccamento alla Ferrari: il retroscena che in pochi hanno notato

In Harry Potter e il Calice di fuoco la casa modenese è citata in un passaggio illuminante. Il valore della Ferrari è spiegato in una battuta anche nel capolavoro della Rowling.

La Ferrari è talmente importante e famosa in tutto il mondo che, a prescindere dal contesto delle quattro ruote, è presa come esempio di eccellenza. La Rossa è uno dei simboli più forti del Made in Italy. Il suo fondatore ha creato un mito, partendo da un foglio bianco ed immaginando una vettura di colore rosso calcare i primi gradini delle più grandi competizioni al mondo.

La casa modenese è diventata sinonimo di tradizione e di progresso, senza dimenticare il DNA racing. E’ l’unica scuderia sempre presente in ogni campionato di F1 sin dalla sua prima edizione. Questo le garantisce una posizione di forza, pur non vincendo un riconoscimento iridato da oltre 15 anni. La potenza del marchio del Cavallino Rampante si riassume in questo aspetto. Che vinca o che perda è sempre la più seguita in pista e desiderata dagli appassionati di supercar.

Nel corso della sua storia si è proiettata, maggiormente, sul lusso. La gamma è stata allargata e crescerà, ulteriormente, nei prossimi anni. Il listino offrirà persino la prima storica EV della storia. Siamo certi che la Ferrari saprà distinguersi dalla concorrenza anche nel nuovo settore delle vetture alla spina, come ha già fatto con la Purosangue, primo SUV della storia della casa modenese. Le nuove Ferrari sono un concentrato di tecnologia estrema, potendo vantare motori all’avanguardia e soluzioni nate dall’esperienza in pista.

Nel 2023 il brand fondato dal Drake è tornato a partecipare alla 24 Ore di Le Mans nella massima categoria a distanza di 50 anni dall’ultima apparizione. Nell’anno del centenario l’hypercar di Maranello è riuscita a battere una nutrita concorrenza, a partire dai campioni della Toyota. Per il Presidente John Elkann si è trattato del primo successo, dopo gli anni bui in Formula 1.

Il riferimento alla Ferrari in Harry Potter

Se avete avuto una infanzia felice avrete, certamente, apprezzato i libri e i film sul maghetto più famoso di Hogwarts. Battute a parte, Harry Potter è stato un racconto che ha avuto un impatto su più generazioni, immergendo i lettori in una storia fatata. Gli aneddoti si sprecano, rappresentando un vero e proprio spaccato di una società fantastica, con riferimenti anche al mondo della politica.

La Ferrari venne citata in occasione di una visita in Harry Potter e il Calice di fuoco. Il mago era in attesa che la famiglia Weasley lo prelevasse al mitico numero 4 di Privet Drive il 21 agosto 1994. Suo zio Vernon Dursley, abitualmente, era solito giudicare le persone per la qualità delle vetture che avevano nel garage. Il papà di Ron, Arthur Weasley, guidava una Ford Anglia 105E Deluxe, un’auto “babbana”.

“Normalmente, lo zio Vernon avrebbe chiesto che macchina guidasse il signor Weasley; tendeva a giudicare gli altri uomini da quanto fossero grandi e costose le loro macchine. Ma Harry dubitava che lo zio Vernon avrebbe preso confidenza con il signor Weasley anche se avesse guidato una Ferrari“, così Harry Potter sull’abitudine di Vernon Dursley di giudicare gli uomini dal valore delle loro auto. Il riferimento alla casa modenese ha lasciato tutti i fan a bocca aperta.