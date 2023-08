Quale è la F1 più veloce di sempre? Non è la Ferrari

I tifosi del Cavallino Rampante, probabilmente, rimarranno delusi, ma la monoposto più veloce della storia della F1 è inglese.

La Formula 1 è nata con il chiaro obiettivo di lasciare gli appassionati a bocca aperta. Dal 1950 ad oggi le monoposto sono evolute tantissimo, sino a raggiungere prestazioni da brivido che richiedono una mirata preparazione fisica. Un tempo i driver non erano certo degli atleti in giovanissima età. Le vetture richiedevano più esperienza e qualche kg extra a bordo era un plus.

I driver attuali per portare a limite le nuove auto ad effetto suolo sono sottoposti ad un regime alimentare rigidissimo. Vi sono personal trainer e psicologi per tenere sempre alto il livello psicofisico. I primi piloti a comprendere l’importanza di una vita sana e regolata sono stati Ayrton Senna e Michael Schumacher.

I due campioni hanno cambiato il modo di concepire le corse dentro e fuori dall’abitacolo. Lo stereotipo del pilota, in precedenza, era caratterizzato da Hunt, tutto genio e sregolatezza.

Oggi risulterebbe impensabile affrontare il lunghissimo calendario con un approccio non scientifico. Le vetture non sono diventate più difficili da guidare rispetto al passato, ma richiedono un mindset maniacale. Nel 2022 sono state introdotte le nuove auto ad effetto suolo, dopo 40 anni dalla loro abrogazione, dando l’illusione di una battaglia più aperta in pista.

La Ferrari sembrava essere riuscita a colmare il gap dalla vetta, ma tutto è durato solo tre gare. Già dalla quarta tappa la Red Bull Racing ha impresso il suo marchio di fabbrica, dominando la scena, salvo altre tre eccezioni. La RB19 motorizzata Honda si è dimostrata, nel 2023, una delle vetture più forti di sempre. Agile nei tratti misti, velocissima sul dritto, specialmente con il DRS aperto, e con una affidabilità spettacolare.

La monoposto F1 più rapida della storia

La Red Bull Racing ha superato il record di vittorie consecutive della McLaren del 1988. Nonostante si tratti di una delle auto migliori di sempre, non è la più veloce. Molti di voi penseranno, allora, alla Ferrari dell’era Schumacher, ma nonostante il filotto di 6 trionfi di fila nei costruttori, nemmeno la Rossa gode del primato assoluto.

Le piste più veloci in assoluto, con lunghissimi rettilinei, sono Monza e Baku. Nel 2023 verrà inaugurata anche la tappa di Las Vegas che promette il raggiungimento di top speed clamorose. Il record di velocità appartiene, attualmente, alla Williams che nel 2016 a Baku, con Valtteri Bottas alla guida, toccò in qualifica i 378 km/h. ll record precedente era stato siglato da Juan Pablo Montoya nel 2004. Il colombiano registrò 372,6 km/h a Monza con la Williams-BMW.

Le monoposto di Grove sono sempre state le più veloci al mondo, ma la FW38 aveva un qualcosa di più rispetto a tutte le altre. Il finlandese, oggi all’Alfa Sauber, segnò 372,5 km/h durante il Gran Premio del Messico dello stesso anno. L’incredibile performance è, ad oggi, il record ufficiale di velocità in un GP di Formula 1.