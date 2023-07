Red Bull è insaziabile, può essere ancora più veloce: gli avversari tremano

La Red Bull sta preparando un nuovo pacchetto di sviluppi, che debutterà in Ungheria. Ecco di quanto migliorerà la vettura.

In casa Red Bull lo champagne è già in frigo per festeggiare altri due titoli mondiali, con Max Verstappen che ha 99 punti di vantaggio su Sergio Perez, che corrispondono a quasi quattro week-end di gara. Il team di Milton Keynes, con 411 punti, ha doppiato la Mercedes, che segue a quota 203.

Una differenza di questo tipo, quando non siamo neanche a metà stagione, era difficilmente prevedibile, anche se sin dai primi test in Bahrain si era visto come la RB19 fosse una seria contenendente per diventare una delle monoposto più forti della storia. Dopo un duello iniziale, nel quale Perez sembrava poter tenere botta, il figlio di Jos ha iniziato a fare la differenza, senza lasciare scampo al povero Checo, che è finito in crisi nera.

Il messicano non entra in Q3 da Miami, ovvero da più di due mesi, e nelle ultime cinque qualifiche è sempre stato escluso o nella prima o nella seconda fase. Quando si guida una Red Bull di questo tipo tutto ciò non è accettabile, ed il super-consulente Helmut Marko ha già fatto capire che il suo posto è a serio rischio.

Daniel Ricciardo è stato messo sull’AlphaTauri, al posto di Nyck De Vries anche per mettere pressione a Perez stesso, il quale deve darsi una bella svegliata per cercare di ottenere il rinnovo del contratto in chiave 2024. La RB19 è una monoposto con la quale si può fare sempre doppietta, cosa che non accade proprio da Miami.

Nel frattempo, è arrivata una notizia terribile per tutti i rivali della squadra di Christian Horner, e che riguarda ciò che accadrà già da Budapest. Sulla monoposto di Adrian Newey è infatti in programma il debutto di un pacchetto di sviluppi notevole, che punta ad aumentarne le performance.

Red Bull, ecco le grandi novità in arrivo per Budapest

Secondo quanto riportato da “Auto Motor und Sport“, la Red Bull sarebbe pronta ad introdurre un importante pacchetto di aggiornamenti per il Gran Premio di Ungheria, che si disputerà in questo week-end a Budapset. Il cambiamento sarà visibile anche ad occhio nudo secondo quanto affermato dal media tedesco, e gli upgrade dovrebbe riguardare la zona delle pance.

La RB19 dovrebbe guadagnare un margine di almeno un paio di decimi al giro, come se ce ne fosse bisogno visto il grande vantaggio che ha già a disposizione sulla concorrenza. Qualche tempo fa, Max Verstappen aveva anticipato l’arrivo di importanti sviluppi, affermando che c’era ancora qualcosa sulla quale si sarebbe potuto migliorare.

In casa Red Bull, dunque, si continua a non risentire per nulla della penalizzazione in galleria del vento, decisa dalla FIA per lo sforamento sul Budget Cap di due anni fa. A questo punto, non ci resta altro da fare se non attendere Budapest e quantificare gli effetti miglioramenti dettati dal nuovo pacchetto.