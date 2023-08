Marquez polverizza Valentino Rossi: retroscena pazzesco sul passato

L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, è tornato sull’argomento Valentino Rossi. I centauri hanno battagliato nel 2015, creando polemiche ancora vive nel Paddock.

Solo due personalità enormi come Valentino Rossi e Marc Marquez potrebbero ancora dividere i fan. Il finale del 2015 rimarrà una pagina buia del motociclismo, al di là di ogni pensiero e fazione. Il Dottore gettò all’aria la più grossa chance di arrivare a quota dieci mondiali, mentre Marc Marquez pur di non far vincere il #46 segnò la propria immagine di pilota pulito.

I fatti sono noti. Nella penultima tappa del campionato 2015, sul tracciato di Sepang, Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo i delicati trascorsi in Olanda e Argentina, si ingaggiarono in un duello senza esclusioni di colpi. L’obiettivo dello spagnolo era irretire il rivale, ma mai avrebbe potuto immaginare che il nove volte campione del mondo di Tavullia gli rifilasse un calcetto, portandolo al suolo. Le immagini furono chiare e, in quel frangente, il #46 non mantenne i nervi saldi.

Il terzo posto fu macchiato dall’azione antisportiva. Il fallo di reazioni nacque dalle provocazioni del rider della Honda, ma la penalità in vista dell’ultima tappa fu scontata. Il Dottore dovette partire a Valencia dal fondo dello schieramento, mentre il suo rivale, Jorge Lorenzo, condusse la gara in estrema tranquillità in P1, scortato dal Cabroncito. MM93 decise di non attaccare il connazionale, dopo aver rischiato per tutto l’anno sorpassi azzardati.

Quel giorno Marquez prese una scelta che, inevitabilmente, condizionò la rincorsa mondiale del #46. Nonostante il quarto posto finale, il Dottore perse la lunga battaglia con il teammate maiorchino. Da quell’epilogo VR46 non si è più ripreso, mentre Lorenzo celebrò il suo quinto e ultimo titolo iridato. Valentino Rossi aveva previsto l’atteggiamento irrispettoso di Marquez, ma non fece nulla per evitare di cadere nella trappola di provocazioni del nativo di Cervera.

Marc Marquez, provocazione a Valentino Rossi

Nel suo libro “Essere Marc Márquez: come vinco le mie gare”, il centauro ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. In una intervista riportata su MARCA il #93 ha ricordato le sfide con Valentino Rossi: “La battaglia tra me e Rossi è diventata così dura che abbiamo perso il rispetto reciproco. Era stato il mio eroe e in pochi mesi è diventato aria per me, e continua ad esserlo ancora oggi“.

L’ennesima dichiarazione di Marquez sul Dottore suona come una provocazione. Per quanto legittima sarebbe ora che il passato rimanesse chiuso in quel momento storico. Il dualismo tra i due continua ad infiammare, nonostante siano passati due anni dal ritiro dalla MotoGP dell’italiano. Marc Marquez da oltre 3 anni è costretto ad impegno part-time in Honda e dovrebbe porsi ben altri interrogativi.

Il 2023 è iniziato nel peggiori dei modi con nuovi infortuni. Almeno Marc ha trovato un nuovo stimolo: “Ho già detto che sono nel momento più difficile della mia carriera. L’infortunio (alla spalla destra di Jerez de la Frontera nel 2020, ndr) era una situazione differente. Personalmente sono in uno dei miei momenti migliori (della mia vita privata, ndr), completamente innamorato, questo compensa un po’. Anche con il team questo aiuta“.