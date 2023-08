Marc Marquez, altri guai per lui: ecco questa volta cosa non va

L’otto volte iridato, Marc Marquez, tornerà in sella alla sua RC213V nel weekend di Silverstone. Ecco le sue sensazioni alla vigilia della tappa inglese.

Dopo un inizio di annata da incubo, Marc Marquez è pronto al riscatto. Una sua vittoria appare piuttosto improbabile ma l’animo del pilota della Honda è risaputo. Il campione spagnolo pare aver, finalmente, archiviato i problemi fisici che lo hanno condizionato nelle tappe precedenti alla pausa estiva. Il #93, infatti, non è riuscito a scendere in pista al Sachsenring e ad Assen.

Nel 2023 non ha ancora colto punti la domenica, dicendo subito addio ai suoi sogni di gloria. L’infortunio accusato nella prima tappa in Portogallo ha subito segnato la sua cavalcata. L’ambizione di vincere il nono mondiale non è mai mancata, ma il giusto approccio sì. Per colmare i limiti della moto Marc Marquez ha commesso errore banali. Ha preso in pieno l’eroe di casa Miguel Oliveira all’esordio sull’Aprilia a Portimao, sbagliando la staccata.

L’alfiere del team Honda Hrc si è infortunato alla mano destra e ha saltato tre weekend. Con il lancio, nel 2023, delle Sprint Race è diventato molto complesso poter rimontare in classifica in caso di stop. Tra cadute e mancate partecipazioni per una costola fratturata e una forte contusione alla caviglia il Cabroncito non è ancora riuscito a levarsi delle soddisfazioni. Il suo contratto con la Honda scadrà nel 2024 e, salvo clamorose decisione, verrà rispettato.

Un anno sabbatico costerebbe a tutti e metterebbe il centauro fuori dai giochi in una fase molto delicata della sua carriera. La MotoGP è evoluta tantissimo dagli anni in cui la Honda era la moto di riferimento in pista. La casa di Tokyo ha chiuso all’ultimo posto nel 2022 e le cose non sono migliorate in questa annata con l’arrivo dalla Suzuki dei due straordinari, Joan Mir e Alex Rins.

L’obiettivo di Marc Marquez a Silverstone

La Ducati Desmosedici, probabilmente, risulterà imprendibile sia nella SR che in gara. Le velocità di punta della Rossa di Borgo Panigale non sono avvicinabili dalla concorrenza. Pecco Bagnaia è il favorito numero 1 e proverà a ripetere il trionfo dello scorso anno. In Honda, inoltre, hanno accolto con un certo malumore la notizia del passaggio di Alex Rins ai rivali della Yamaha.

L’ambiente è incandescente e la caviglia destra e la gamba destra del trentenne dell’Hrc non vanno ancora come nelle attese. La pausa estiva è servita per porre rimedio almeno alla frattura della costola. L’alfiere spagnolo proverà ad affrontare la seconda parte dell’annata in maniera differente, cercando di essere più realista circa le reali possibilità della RC213V.

Ha chiuso tredicesimo nel nuovo format delle prove libere. Il centauro ha dichiarato: “Ho preso dei rischi per finire tredicesimo, non ho risparmiato nulla. Ho gestito il rischio. Le cadute arriveranno, questa è la MotoGP. Non sono fisicamente al 100%. Speravo di non mettere in mostra alla gente i miei limiti fisici. Ho un dolore all’adduttore destro, probabilmente dovuto alla caviglia. Siamo riusciti a salvare la situazione”.