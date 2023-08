F1, nel 2024 ci saranno 4 Red Bull in pista? L’ipotesi allarma tutti

La Red Bull sta dominando l’era delle F1 ad effetto suolo, e la situazione può anche peggiorare in chiave 2024. Ecco il motivo.

La stagione di F1 targata 2023 non ha nulla da dire, con la Red Bull e Max Verstappen che hanno espresso una superiorità schiacciante ed imbarazzante per la concorrenza. Il Gran Premio del Belgio, dopo il quale tutti sono andati in vacanza, ha visto il campione del mondo vincere dopo essere partito sesto, con il primo posto conquistato dopo appena 17 giri.

Nulla da fare per il compagno di squadra Sergio Perez, che ci ha provato a dargli fastidio ed ha condotto la corsa per la prima parte, per poi però arrendersi alla superiorità netta del figlio di Jos. Il team di Milton Keynes è tornato a fare doppietta, cosa che non capitava da quasi tre mesi, visto che l’ultima volta era accaduto in quel di Miami.

La Red Bull RB19 è una candidata a diventare la macchina più forte di tutti i tempi, ed ha già stabilito il record di vittorie di fila ad inizio stagione (12) battendo la McLaren-Honda del 1988. Riuscirci non era affatto semplice, ma qui c’è la sensazione che questa vettura possa vincere tutte le gare, cosa che non è mai accaduto nella storia della F1. In termini di spettacolo, lo scenario è inquietante, ma c’è poco da fare.

F1, l’AlphaTauri potrebbe utilizzare la RB19 nel 2024

La Red Bull ha imposto una superiorità schiacciante sul mondo della F1, ed ora si attende solo la conferma matematica della vittoria dei due titoli mondiali. Max Verstappen potrebbe chiudere i conti già tra Monza e Singapore, mentre il costruttori è a propria volta molto vicino.

Al contrario, le cose vanno molto male per il team satellite AlphaTauri, che non è mai stato competitivo da quando in F1 è tornato l’effetto suolo, dopo annate ottime come il 2020 ed il 2021. Il commentatore televisivo, David Croft, ha parlato di uno scenario clamoroso per il futuro.

Ecco le sue parole: “Mi domando come possa essere il futuro dell’AlphaTauri. Yuki Tsunoda sta guidando bene ed ha conquistato tutti i loro punti sino ad oggi, ma mi sarebbe piaciuto vedere Nyck De Vries per qualche tempo più in macchina. Daniel Ricciardo è arrivato come una motivazione in più sia per Yuki che per Checo, e la cosa ha funzionato in queste ultime due gare“.

“Ci sono diverse voci che parlano del fatto che l’AlphaTauri potrebbe utilizzare la Red Bull di quest’anno nel 2024. La cosa è già successa in passato, con la Super Aguri che aveva acquistato la Honda per un anno, e credo che la cosa potrebbe funzionare anche con l’AlphaTauri, ma al momento, sono solo voci“.

Dunque, secondo quanto riportato da Croft la Red Bull andrebbe a schierare la RB20, mentre l’AlphaTauri porterebbe in pista la RB19, come fece anche la Mercedes con la Racing Point, poi Aston Martin, nel 2020 e nel 2021. Siamo in attesa di conferme, che in caso di arrivo, avrebbero dell’assurdo.