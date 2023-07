F1, Verstappen distrugge la Ferrari: arriva la presa in giro in diretta

Max Verstappen è il re della F1, ed ancora una volta, ha preso in giro la Ferrari in diretta. Ecco cosa è accaduto.

Il Gran Premio di Ungheria ci ha confermato uno scenario da incubo per la Ferrari, che è ormai la quarta forza di questa stagione di F1 targata 2023. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso con un gap di ben un minuto e dieci secondi da Max Verstappen e dalla sua Red Bull, che continua a marciare come un orologio.

Sappiamo benissimo che il tandem composto dall’olandese e dalla devastante RB19 sia inarrivabile, ma è il distacco dagli altri avversari che non può essere considerato accettabile. Il monegasco si è preso la bellezza di 40 secondi dalla McLaren di Lando Norris, ed oltre mezzo minuto dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

L’unica consolazione è quella di aver superato l’Aston Martin, che ormai conserva solo 17 lunghezze di vantaggio nel mondiale costruttori sulla Scuderia modenese, con la McLaren che però punta ad una decisa rimonta su entrambe. Restare in F1 per fare figure simili, se ti chiami Ferrari, non ha senso.

All’indomani del GP di Ungheria, uno dei peggiori nella storia del Cavallino, è emersa anche una bella presa in giro da parte di Verstappen, che non è nuovo a questi atteggiamenti denigratori. Il campione del mondo, ancora una volta, ha messo alla berlina la Scuderia modenese, ma è impossibile dargli torto.

F1, Ferrari ancora umiliata da Max Verstappen

Che la Ferrari sia diventata lo zimbello di questa F1 non è una novità, una squadra allo sbando che non è altro che la brutta copia di quel mito di cui la gran parte di chi segue questo sport si è innamorata tanto tempo fa. Uno dei personaggi più discussi dell’attuale Scuderia modenese è sicuramente l’ingegnere di Charles Leclerc, vale a dire Xavi Marcos.

Verstappen imita Xavi Marcos.

Presi per il culo da tutti. pic.twitter.com/iIITiA0CbD — Nicolò Frigo (@nicofrigo2000) July 24, 2023

In questi anni, lo spagnolo ha commesso delle vere e proprie gaffe mentre dialogava con il proprio pilota, che non le ha certo mandate a dire, come accaduto in un team radio a Jeddah. Uno di coloro che non si fa di certo scrupoli nel prenderlo in giro è sua maestà Max Verstappen, vale a dire colui che sta dominando la F1 attuale.

Il campione del mondo, che vola dritto verso il suo terzo titolo iridato consecutivo, aveva già imitato ironicamente Marcos nel corso di una gara virtuale, che stava facendo online direttamente dalla sua abitazione di Monte-Carlo. L’olandese è tornato a scherzare sulle disgrazie di Maranello nella conferenza stampa del Gran Premio di Ungheria, mentre stava parlando con Lando Norris, giunto secondo con la McLaren e seduto alla sua destra.

Verstappen ha risposto ad una domanda del britannico affermando: “Plan F, Copy!“, imitando le tipiche affermazioni, ed il tono di voce, dell’ingegnere spagnolo, ormai un personaggio che nel paddocl è deriso da molte persone, non solo da Super Max. Potete gustarvi la scena nel video che abbiamo postato in alto, che non fa di certo onore alla squadra più vincente della storia.