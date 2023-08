Bugatti, dove sono finite le gomme? Che brutta fine per questa Chiron (FOTO)

La Bugatti Chiron è tra le auto più esclusive al mondo. Ogni singolo elemento arriva a schizzare a cifre esorbitanti. Stavolta qualcosa è andato storto.

E’ stata svelata al pubblico, in anteprima mondiale, al Salone dell’automobile di Ginevra il 1º marzo 2016. Nata come erede della Veyron ha alzato l’asticella da tutti i punti di vista. La carrozzeria ed il telaio sono stati realizzati in fibra di carbonio. La vettura è risultata più leggera e scattante della sua progenitrice. Le sospensioni sono indipendenti e la trazione è integrale permanente.

L’auto francese è stata dedicata a Louis Chiron. Tra le due guerre mondiali il pilota monegasco è stato uno dei più rapidi al mondo, diventando il pilota più anziano a correre un GP di Formula 1. Il monegasco, a 55 anni e 292 giorni, partecipò al Gran Premio di Monaco del 1955. Una vera leggenda dell’automobilismo che già nel 1927 si mise in mostra sulle vetture sport prototipo e monoposto di F1. La Bugatti Chiron prende da lui il nome.

La vettura viaggia ad una top speed straordinaria. Il serbatoio del carburante da 100 litri di capacità verrebbe svuotato in circa 8 minuti se andasse al massimo della velocità, con un consumo medio di circa 190 l/100 km e con emissioni di CO2 pari a 4,5 kg per ogni km percorso. La Chiron è stata, inizialmente, prevista per un numero limitato di 500 unità. Fu immessa sul commercio alla fine del 2016 ad un prezzo di 2,4 milioni di euro.

La Chiron è un mostro di potenza ma anche di eleganza. L’abitacolo è un salotto di lusso ma ai fan fa più gola cosa batte sotto il cofano. Con i suoi 400 km/h, grazie ad un quadriturbo W16 da 8 litri con 1500 CV, la Chiron accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e raggiunge i 200 da fermo in 6,1 secondi. Non è, assolutamente, finita qui per la Bugatti che può percorre lo 0 a 300 km/h in 13,6 secondi. L’hypercar francese, inoltre, copre lo 0 a 400 km/h in 32,5 secondi.

Bugatti, Chiron sui cerchioni

E’ tra le vetture più veloci sul pianeta. Potrebbe anche spingersi a 500 km/h ma rischierebbe di far saltare il leggendario motore W16 da 8 litri. Il motore di 7993 cm³, sovralimentato con 4 turbocompressori, è un gioiello. La Bugatti, facente parte del gruppo Volkswagen, ha un fascino unico anche senza gomme. Nell’immagine in basso tratta da un video pubblicato su TikTok Jpmcars.

L’hypercar francese è stata guidata sul suo cerchione in lega nudo, privo di pneumatici, su una rampa di legno. La Bugatti blu è stata scaricata da un rimorchio per mezzo delle rampe di legno su una moquette. La vettura senza gomme è scivolata sulla superfice dell’officina che ha, nel suo interno, altre magnifiche vetture come Ferrari.

Non vi sono molte spiegazioni sulla vettura. Non si è capito perché manchino le gomme, probabilmente una foratura. Le costosissime mescole, infatti, sono progettate per durare per tutta la vita della Bugatti e non dovrebbero essere sostituite, a meno che non siano state danneggiate. Chi può consentirsi un’auto di svariati milioni di euro, difficilmente, si fa problemi per delle mescole nuove.