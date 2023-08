Valentino Rossi mostra per la prima volta la sua Giulietta: il web impazzisce per lei

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, si è preso una pausa dopo gli appuntamenti nel GT. In barca, insieme alla sua compagna Francesca Sofia Novello, ha immortalato al tramonto la piccola Giulietta.

Valentino Rossi è sempre più immerso nel suo ruolo di family man. Un tempo, in estate, eravamo abituati ad ammirare le gesta del fenomeno di Tavullia in pista sulla sua M1. Il Dottore ha fatto faville per oltre un quarto di secolo nel Motomondiale, tuttavia, a fine 2021, ha deciso di dire addio alle due ruote per sposare una nuova avventura nel Motorsport.

L’ex Yamaha ha sempre avuto una passione sconfinata per le quattroruote, avendo già corso su auto da rally in passato, oltre ad aver testato monoposto di Formula 1. A 42 anni il rider, dopo una stagione senza neanche un podio, decise di accettare la proposta dell’Audi per correre nel Fanatec GT, campionato molto competitivo. Il feeling con l’Audi R8 del team WRT non è stato immediato.

Il Dottore si è immerso in un nuovo mondo e questo processo di maturazione ha richiesto qualche mese. Al volante della BMW GT3 M4 nel team WRT si sta togliendo diverse soddisfazioni. Ha colto un ottimo secondo posto a Brands Hatch che ha fatto da preludio al clamoroso successo a Misano in Gara 2. Il Dottore è cresciuto, di gara in gara, arrivando nelle zone nobili della classifica con grande determinazione.

L’ultimo appuntamento, sul tracciato del Nürburgring, è stato avaro di soddisfazioni. La BMW #46 si è dovuta ritirare per un contatto con l’Audi R8 #66. Il compagno di equipaggio del pesarese, Maxime Martin, ha tamponato la vettura tedesca. Si potrà rifare tra un mese sul tracciato di Hockenheimring dove nella passata stagione la #46 ha colto una valida quinta piazza al volante della R8. Per un centauro che ha cambiato i valori della massima categoria del motociclismo non era scontato trovare la giusta competitività in un campionato tosto come il Fanatec GT.

Valentino Rossi, quanto amore per Giulietta

Valentino Rossi ha aperto la strada anche ad altri centauri adattati sulle quattro ruote. Da Jorge Lorenzo a Dani Pedrosa, oramai, è scoppiata una vera e propria moda per gli ex campioni delle due ruote. Valentino Rossi ha scelto un calendario meno ricco di gare per trascorre più tempo con la sua compagna e sua figlia. Giulietta è nata il 4 marzo del 2022.

La bambina è nata dalla relazione tra il campione e la ex ombrellina Francesca Sofia Novella. Il pilota di Tavullia si sta dedicando alla sua meravigliosa famiglia, trascorrendo delle vacanze in barca. Il pilota, infatti, si è voluto rilassare al tramonto, mettendo in posta in un gioco di ombre il volto della bambina scoperta. La coppia sembra più unita che mai. La MotoGP tornerà in pista sul tracciato di Silverstone nel prossimo weekend. Ecco gli orari delle gare del Motomondiale.

Il team Mooney VR46 sta viaggiando a gonfie vele. Marco Bezzecchi e Luca Marini stanno tenendo alta la bandiera, a suon di podi e vittorie. Il team VR46 Racing è presente da anni anche in Moto3 e Moto2. L’Academy del Dottore è, oramai, sinonimo di eccellenza.