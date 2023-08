MotoGP, GP Inghilterra: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP tornerà in pista nell’attesissima tappa di Silverstone, dopo il break estivo. Ecco tutte le info utili e gli orari del decimo appuntamento stagionale.

Nella scorsa annata la gara di Silverstone segnò, definitivamente, la riapertura di un mondiale che sembrava chiuso a doppia mandata in favore di Fabio Quartararo. Quest’ultimo dovette far fronte al long lap penalty comminato a causa della collisione con Aleix Espargaró nella tappa precedente di Assen. Bagnaia, sulla Desmosedici GP22, sfruttò alla grande l’occasione per issarsi sul primo gradino del podio.

Il torinese non ebbe particolari patemi a mettere le gomme davanti a Maverick Vinales sull’Aprilia e all’ex teammate Jack Miller, ora in forza alla KTM. Il favorito assoluto per la vittoria è sempre il campione del mondo in carica che, negli ultimi tre appuntamenti, ha ritrovato una costanza impressionante. Pecco ha vinto al Mugello e ad Assen, arrivando secondo al Sachsenring.

L’ultimo round, prima della pausa estiva, è andato in archivio con un trionfo meritato del numero 1. Il vantaggio su Martin e Bezzecchi è diventato più consistente. Alla vigilia della tappa inglese Bagnaia può godere di un vantaggio di 35 punti su rider spagnolo del team Pramac e 36 sul Bez. Sono i colleghi ducatisti gli unici a poter sperare di riaprire la contesa mondiale.

Rispetto al 2022 la sfida per il numero 1 potrebbe essere più accesa. Martinator venderà cara la pelle, volendo mandare un messaggio chiaro ai vertici della casa di Borgo Panigale in vista del futuro. A tal proposito, dopo il lungo stop, Enea Bastianini dovrà dimostrare di poter trovare il giusto feeling sulla Desmo GP23, come aveva fatto sulla GP21 del team Gresini. Il romagnolo sarà uno degli osservati speciali della tappa inglese.

MotoGP, info e orari del GP d’Inghilterra

A Silverstone sarà inaugurato un nuovo format della MotoGP con al mattino del venerdì un turno di prove libere che segnerà la top 10 che garantirà l’accesso diretto alla Q2. Nel turno pomeridiano non conterà tenere conto della classifica combinata. La nuova regola potrebbe anche rimescolare un po’ le carte, ma ad oggi risulta difficile immaginare Yamaha e Honda protagoniste.

Marc Marquez è uscito con le ossa rotte, letteralmente, dalle ultime tappe. Non ha ancora colto un punto in un GP domenicale e la sua Honda ha bisogno di tempo per competere con la Desmosedici. La Yamaha, tecnicamente, potrebbe soffrire i curvoni velocissimi della tappa inglese.

In termini di velocità la GP23 non avrà rivali. L’Aprilia a la KTM potrebbe puntare, tra SR e GP, ad un risultato positivo sul podio. Dopo cinque settimane di stop i fan attendono con ansia il via della SR che assegnerà punti ai primi 9 classificati.

Orari TV GP d’Inghilterra su SKY

Venerdì 4 agosto

Prove libere 1

Moto3 10:00

Moto2 10:50

MotoGP 11:45

Prove libere 2

Moto3 14:15

Moto2 15:05

MotoGP 16:00

Sabato 5 agosto

Prove libere 3

Moto3 09:40

Moto2 10:25

MotoGP 12:15

Qualifiche

Moto3 13:50

Moto2 14:45

MotoGP 11:50

Sprint Race

MotoGP 16:00

Domenica 6 agosto

Warm-up

MotoGP 10:45

Gare

Moto3 12:15

MotoGP 14:00

Moto2 15:30

Diretta su TV8 della Sprint Race della MotoGP e dei Gran Premi domenicali.