Nuovo SUV FIAT Abarth in arrivo? Sul web spuntano le immagini (VIDEO)

In Brasile c’è una vettura Abarth che sta facendo faville, grazie ad un design all’avanguardia. La FIAT potrebbe lanciare questo SUV anche alle nostre latitudini?

In Italia divampa la moda dei crossover e degli Sport Utility Vehicle, ma sino ad oggi la FIAT è rimasta un po’ in disparte. Finalmente con il lancio della nuova 600 la casa torinese ha messo un seria ipoteca ad un successo garantito nei prossimi anni. La vettura ricorda molto la 500X con linee sinuose. I puristi delle vetture a ruote alte, probabilmente, apprezzeranno di più le linee aggressive della Pulse, specialmente nella versione pepata firmata dall’Abarth.

La vettura sta già spopolando in Sud America, essendo venduta già dall’estate del 2021. Quest’anno è sbarcata sul mercato la versione Abarth che accentua lo stile sportivo e roccioso. La Pulse è lunga 4,09 m, appena 33 cm in più di una Panda e 25 in meno di una 500X. I B-Suv sono sempre più richiesti e questa variante potrebbe sbancare anche sulle strade italiane. Versatile e potente potrebbe essere perfetta sia per le città nostrane che per i tratti extraurbani. Investire sul segmento B sarà cruciale per la crescita del Gruppo. Oramai sul mercato impazza la voglia di dei B-SUV.

La Fiat Pulse è proposta in Sud America a 16.945 euro. Equipaggia, nella sua versione tradizionale, il motore 1.0 tre cilindri da 130 CV o 1.3 Firefly da 109 CV. La vettura presenta 5 porte e risulta spaziosa. La plancia è caratterizzata da un buon compromesso tra analogico e digitale con richiesta dello schermo per l’infotainment di 10 pollici. Nella vettura c’è spazio per quattro persone e il bagagliaio ha una capacità minima di 370 litri.

La versione Abarth della Pulse

Negli ultimi mesi si è già parlato tanto in merito ai progetti di casa FIAT in vista della rivoluzione elettrica (che dovrebbe coinvolgere anche alcuni modelli Abarth) e, probabilmente, anche la prossima Panda sarà proposta alla spina. I puristi, però, vogliono continuare a sentire rombare i motori termici delle Abarth. Per il marchio dello Scorpione sono essenziali i cari vecchi motori a combustione interna.

In Sudamerica, da decenni, la FIAT propone dei modelli a benzina e diesel che vanno molto forte sul mercato. Per il suo SUV si è scelti un upgrade che potesse convincere all’acquisto anche i più scettici. La versione pepata si caratterizza per un motore 1.3 Turbo Flex T270 da 180 cavalli, con cambio automatico a sei marce, freni e sospensioni modificate e un doppio scarico che mette in chiaro l’anima sportiva della vettura. Le ruote a 5 fori evidenziano il lato racing dello Sport Utility Vehicle con un paraurti con una griglia a forma di alveare e il logo dello Scorpione.

Inoltre, sono presenti anche delle prese d’aria verticali e diversi inserti rossi ai lati della vettura per esaltare il prodotto top della casa italiana. Sono stati anche aggiunti dei sedili sportivi, come potete vedere nel video del canale YouTube Top Carros e altri elementi racing. Si tratta della terza Abarth ad arrivare sulle strade brasiliane dopo la Stilo nel 2002 e la 500 nel 2004.