Arriva una nuova FIAT 500 Abarth elettrica cabrio? Spuntano le immagini spia sul web

Poche ore fa è stata avvistata la nuova Abarth 500 elettrica in versione cabrio. Ecco come sarà questa nuova creatura EV.

L’elettrico rappresenta sempre più il futuro delle quattro ruote, ed una conferma arriva anche da ciò che è trapelato nelle ultime ore, in base a delle immagini esclusive di cui è già sommersa la rete. Si parla di una nuova versione dell’Abarth 500 elettrica, che per l’occasione ha scoperto il tetto.

Infatti, è all’attivo il primo test della versione cabrio della vettura dello Scorpione, che stando alle indiscrezioni, non differirà molto dalla versione con tettuccio coperto. Come vedrete, le specifiche tecniche sono del tutto uguali, e c’è da dire che i prezzi, invece, andranno ulteriormente a crescere.

Abarth, spiata la nuova 500 elettrica cabrio

L’Abarth ha lanciato pochi mesi fa la sua versione della 500 elettrificata, che è anche la prima EV nella storia del marchio dello Scorpione. In queste ultime ore, hanno iniziato a circolare in rete le prime immagini della 500e cabrio, ovvero la versione con il tetto in tela che può essere rimosso per godersi l’aria pulita a bordo.

Le foto sono state caricate su Facebook da Walter Vayr, e portano la firma di Gabetz Spy Unit, che da sempre ci informa e ci anticipa le forme dei nuovi modelli che sono in arrivo con immagini esclusive. Le caratteristiche della vettura, secondo le indiscrezioni che stanno circolando, saranno le medesime di quella con tetto coperto.

La 500e cabrio sarà spinta da una batteria da 42 kWh, che consentirà al modello di avere un’autonomia pari a circa 250 km prima di essere sottoposta a ricarica, nel ciclo WLTP. Dunque, non si tratta di distanza troppo ampie, ma è chiaro che da questo punto di vista c’è ancora tanto da fare nel campo delle auto elettriche.

Potrà essere ricaricata con una potenza massima pari a circa 85 kW, ed il motore elettrico è molto potente, in grado di spingere sino a 155 cavalli, con 235 Nm di coppia. In soli 7 secondi, questa piccola Abarth elettrica può raggiungere i 100 km/h partendo da ferma, ma c’è da dire che le note dolenti stanno nei prezzi, davvero molto elevati considerando le dimensioni della 500e.

Si parte, infatti, dalla modica cifra di 37.950 euro, parlando della versione base della 500e. Ce ne vogliono invece ben 42.650 se si vuole quella denominata Turismo, e le modalità di guida che saranno disponibili saranno tre. Si parla di quella Turismo, la Scorpion Street e la Scorpion Track.

Quest’ultima, come si evince anche dal nome che indica la pista, è quella che avrà più potenza e che faciliterà una guida più sportiva, e che di certo non vi farà mancare di provare un bel divertimento nel momento in cui sarete alla guida, assistiti anche da un peso molto contenuto.

Per il momento, è trapelato che i colori in cui potrà essere scelta saranno 5: Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green e Poison Blue. Per chi non avesse capito, si tratta del bianco, del nero, del rosso, del verde e del blu. A breve dovrebbero trapelare ulteriori dettagli su questo gioiellino.