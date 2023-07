Quanti km fa una F1 con un litro di benzina? Svelato l’assurdo dato

Le monoposto di F1 rappresentano la massima espressione della tecnologia su quattro ruote. Il dato sui consumi vi lascerà senza fiato.

Se siete amanti della categoria regina del Motorsport conoscerete già nel dettaglio le caratteristiche delle monoposto V6 ibride guidate dai migliori 20 driver al mondo. In teoria la F1 dovrebbe garantire il massimo spettacolo, senza particolari pensieri sui consumi, ma i tempi sono cambiati e persino nel circus si è arrivati a discutere di temi ecologici.

Non è tanto il fattore pista a determinare, quanto la questione legata al trasporto logistico dell’intero carrozzone in giro per il mondo. Il primo controsenso delle decisioni dei vertici di Liberty Media ruota, per l’appunto, sulla scelta di continuare ad allargare il calendario in angoli sperduti del terra, a volte privi di ogni cultura motoristica. La logica, naturalmente, è legata agli introiti dopo gli anni bui della pandemia. Nella prossima stagione tra GP e SR il calendario consterà di 30 gare.

Un tempo i campionati di F1 si estendevano per la durata di massimo 18 tappe. Già 20 Gran Premi sembravano essere una eresia, ma 24 round + 6 SR sono davvero troppi. Date una occhiata a tutte le novità introdotte. L’impatto ambientale è sempre più significativo, così come lo sforzo che devono affrontare i team, i piloti e tutti gli addetti ai lavori per stare dietro alle decisioni dei vertici della categoria. Il nuovo regolamento, tra l’altro, non ha accresciuto lo spettacolo in pista.

Dal 2022 ad oggi è stato un dominio assoluto di un solo team, ovvero la Red Bull Racing. La squadra austriaca avrebbe dovuto sudare per la conquista dei mondiali contro la Mercedes e tutte le nobili decadute, ma non ha avuto particolari patemi, nonostante la sentenza per lo sforamento del budget cap. La potenza della squadra austriaca non è solo tecnica, ma anche politica.

F1, quanti km percorre una monoposto con 1 litro

Le monoposto ad effetto suolo equipaggiano i medesimi motori della precedente gen. A cambiare rispetto alle vecchie auto è il peso. Le vetture F1 con motori aspirati presentavano una media di circa 1,7 chilometri per litro mentre oggi, con le nuove tecnologie, si è toccati quasi i 3 km, per la precisione 2,7, percorsi con un litro di carburante.

La soluzione per ovviare, parzialmente, al problema potrebbe arrivare dai nuovi carburanti che avranno un 10% di etanolo, ottenuto a impatto zero, riducendo i consumi. Si tratta pur sempre di Motorsport, quindi al massimo si può ridurre in parte l’alto impatto ambientale. I motori attuali, V6 da 1600cc più la parte elettrica, possono arrivare a consumare sino a 100 kg di carburante ogni ora.

Dal 2026, in tal senso, dovrebbe esserci una piccola rivoluzione con l’aumento dell’energia elettrica nella realizzazione delle nuove Power Unit. Bisognerebbe chiedersi, però, se la sostenibilità in pista cammina di pari passo con quella dell’intero apparato che muove il circus. Un esempio lampante sono gli aerei che trasportano tutto il materiale negli autodromi, affrontando distanze enormi e consumando molto di più delle wing car.