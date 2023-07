Formula E Londra, Gara 2: Cassidy vince e regala il titolo all’Envision Racing

Nell’ultimo atto del campionato 2023 di Formula E il pilota del team Envision Racing, Nick Cassidy, ha preceduto al traguardo Evans e Dennis.

Il nuovo campione del mondo di Formula E, Jake Dennis, ha già festeggiato il titolo, dopo una Gara 1 infinita. Il driver del team Andretti si era presentato a Londra con 24 punti di vantaggio sul primo inseguitore. Il team Envision con i suoi alfieri, Buemi e Cassidy, hanno combinato un disastro.

Il neo campione inglese, invece, è stato caparbio a stare fuori dai guai e ora può vantare un mondiale in Formula E, oltre a due vittorie, due podi e due pole position nelle sfide disputate in carriera sulla pista di casa. La regolarità di Dennis ha fatto la differenza in questa annata. Il tracciato londinese è lungo 2.090 metri nella configurazione attuale e presenta una parte interna allo stadio ed una esterna.

Nell’ultima qualifica dell’anno Nick Cassidy ha ottenuto il miglior tempo davanti a Mitch Evans. Il pilota del team Envision è partito con la convinzione di voler riscattare il brutto risultato di Gara 1 che lo ha visto ritirarsi dopo una collisione con il teammate Buemi. Senza quell’errore inspiegabile, probabilmente, i fan presenti a Londra avrebbero potuto anche assistere ad una emozionante battaglia per il titolo sino all’ultima curva del campionato.

Su Londra, però, è scesa una forte pioggia prima dell’inizio della corsa. Dopo il caos di ieri la Federazione ha scelto, in modo prudente, di non dare subito il via all’E-Prix. Le mescole sono realizzate per gestire anche le condizioni di wet estremo. La direzione gara ha preferito rinviare la corsa per aspettare condizioni migliori. Il campione del mondo in carica, Jake Dennis, ha parlato di condizioni orribili nella parte esterna del tracciato.

Formula E, bagarre per l’ultimo successo

Sulla pista bagnata, Cassidy, dopo qualche giro alle spalle della Safety Car, è partito davanti Mitch Evans, Norman Nato, Jake Dennis e Stoffel Vandoorne. Il poleman ha imposto un ritmo indiavolato. Dennis, neo campione del mondo, ha superato Nato e, nonostante le complicate condizioni all’esterno dell’ExCel London, è stato autore di un’altra gara oculata.

Evans ha provato ad avvicinare il pilota del team Envision ma Cassidy, sul bagnato, ha tenuto la testa a suon di giri veloci. Il gap è stato contenuto entro i 5 secondi da Evans. Dennis è, invece, risultato distaccato alla fine di oltre quindici secondi. I rivali per la corona 2023 si sono dati battaglia per tutta la stagione, ma alla fine l’ha spuntata Dennis. Quest’ultimo ha celebrato un altro podio e il giro più veloce finale.

Per il pilota di casa del team Andretti la festa è stata da sogno. A poter esultare è anche il team Envision Racing che grazie al trionfo di Cassidy e il sesto posto di Buemi si sono aggiudicati il riconoscimento nei costruttori. Un’altra season di Formula E è giunta al termine. Vi sono stati molti colpi di scena, dopo un iniziale dominio della Porsche.