Formula E Londra, Gara 1: Evans vince in rimonta, ma il campione è Dennis

Il penultimo atto del campionato 2023 ha visto protagonista il pilota del team Andretti, Jake Dennis, nuovo campione del mondo della Formula E.

Sulle rive del Tamigi si è disputato il primo round dell’ultimo weekend della stagione. Il campionato di Formula E è giunto alla conclusione nel teatro dell’ExCel London, centro espositivo situato nei Royal Docklands. Con 4 driver in bagarre per la conquista del Mondiale, il favorito assoluto è Jake Dennis, davanti a Nick Cassidy, Mitch Evans e Pascal Wehrlein.

Dalla pole position è scattato Cassidy davanti a Dennis. Quest’ultimo è stato scavalcato anche da Buemi. Per il team Envision lo start è stato da sogno. L’esperto pilota svizzero, ex Toro Rosso in F1 ha potuto tenere a bada il leader del team Andretti, permettendo al teammate di scappare via. Dennis, naturalmente, non ha voluto prendersi dei rischi eccessivi. Evans, nelle prime battute, ha provato a recuperare posizioni per non perdere il distacco dai primi tre.

L’altro pilota coinvolto nella bagarre per il titolo, Pascal Wehrlein, è rimasto alle spalle di Evans al sesto posto. Rast su McLaren, al quarto posto, si è trovato nella bagarre tra i piloti in lizza per la corona. Nei primi giri Cassidy ha provato ad allungare, ma il gruppo si confermato compatto. Evans, dopo aver scavalcato il tedesco della McLaren, ha insidiato Dennis.

Formula E, che bagarre per il titolo

Buemi ha creato il margine giusto per far sfruttare al massimo l’attack mode a Cassidy. Tattica perfetta del team Envision, con lo svizzero che ha fatto da tappo sugli inseguitori per mettere al teammate di ottenere quanto più vantaggio possibile con i kW di potenza extra. Dennis ha commesso un errore, non prendendo l’Attack Mode. Evans ha fatto segnare il giro record alla decima tornata, scavalcando i driver del team Envision.

Il neozelandese della Jaguar è stato bravissimo a sfruttare la sua occasione per issarsi al primo posto, cogliendo al momento giusto l’Attack Mode. René Rast ha rimontato sino alla seconda posizione, davanti al duo della Envision. Dennis è stato chiuso da Cassidy, lamentandosi dell’azione del rivale, ma poco dopo il Buemi ha chiuso la porta al teammate, determinando la rottura dell’ala anteriore di Cassidy. Quest’ultimo è stato costretto a ritirarsi.

L’e-Prix inglese è stato accesissimo con colpi di scena, incidenti e safety car in pista, come a Roma. Evans ha tenuto la testa giù, davanti a Buemi e Rast. Wehrlein e Dennis si sono dati battaglia per la quarta posizione prima della bandiera rossa per gli incidenti che hanno coinvolto Fenestraz e anche Rast e Wehrlein. Alla ripartenza Evans è stato insidiato da Felix Da Costa e Dennis, ma un nuovo crash tra il resto del gruppo ha determinato un’altra red flag.

Sono tutti rimasti intrappolati dalla collisione tra Buemi, Nato e Bird, bloccando anche il passaggio alle vetture alle spalle. La direzione gara ha deciso di far ripartire i driver per gli ultimi chilometri. Alla fine di un E-Prix infinito Dennis si è laureato campione del mondo. L’inglese ha fatto scoppiare la festa nel box Andretti. Evans ci ha provato, ma si è dovuto inchinare al rivale.