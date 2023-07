Verstappen, brutta tegola per la gara: i tifosi della Ferrari sognano

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio, ma dovrà lasciare la pole a Charles Leclerc.

Solo il tempo o un problema tecnico sembra poter fermare l’olandese al volante della RB19. La Red Bull Racing, infatti, ha vinto tutti i Gran Premi dal 2022 ad oggi con la sola eccezione, nella passata stagione, del trionfo di George Russell in Brasile, dei tre acuti di Charles Leclerc in Bahrain, Australia e Austria e la vittoria di Carlos Sainz in Inghilterra.

Le condizioni atmosferiche sul tracciato di Spa non sono risultate favorevoli già nella giornata di ieri. L’olandese è arrivato sull’iconico tracciato belga, forte di una leadership in classifica che pare inscalfibile. Il figlio d’arte di Jos ha già vinto 9 tappe nel 2023, di cui 7 di fila. Il record assoluto spetta all’ex driver Sebastian Vettel che, ai tempi della Red Bull Racing, siglò 9 vittorie consecutive.

Il tedesco ricevette in dote, per quattro anni di fila, Red Bull Racing da sogno. A Max potrebbe anche andare meglio. Difatti nel 2023 festeggerà, salvo clamorosi colpi di scena, il terzo mondiale della sua carriera. Se dovesse avere l’opportunità di guidare altre due monoposto, altrettanto, competitive nei prossimi due anni potrebbe eguagliare il record di Michael Schumacher in F1 con 5 titoli di fila.

L’olandese ha fatto faville già nel 2021, piegando la resistenza di Lewis Hamilton. Con il nuovo regolamento non c’è più stata storia. All’Hungaroring, il drink team ha superato la McLaren 1988 nella striscia storica di vittorie consecutive (12 complessive) ma vi sono ora dei problemi inaspettati. L’ottavo trionfo consecutivo sembrava scontato, tuttavia non sarà così indiscusso.

Verstappen, un alieno in pista

L’olandese dovrà scontare 5 posizioni sulla griglia per la sostituzione del cambio. La notizia è emersa subito sul quotidiano olandese De Telegraaf e dal giornalista Erik Van Haren, sempre molto vicino all’ambiente Red Bull. Oltre all’inconveniente tecnico, l’alfiere del drink team dovrà considerare anche le difficili condizioni atmosferiche che stanno imperversando su Spa. Nel weekend è prevista la doppia sfida, con la SR e la consueta gara domenicale.

Nelle uniche prove libere prima delle qualifiche, l’olandese non ha nemmeno fatto segnare un tempo. Carlos Sainz ha sfruttato il giusto timing sulle mescole intermedie, ottenendo il miglior tempo in 2:03.207, mezzo secondo in meno di Oscar Piastri e rifilando oltre un secondo a Lando Norris. Perez si è beccato 5 secondi sulle wet.

La qualifica è stata al cardiopalma per Max. Ha rischiato di rimanere fuori dalla top 10 ma non si è solo lamentato con la squadra. Il campione ha istruito il team nel come affrontare le difficili condizioni della pista. Alla fine Super Max ha dato otto decimi a Leclerc in Q3, conquistando la prima posizione ma dovrà scontare 5 posizioni.

Al termine delle qualifiche il bicampione del mondo ha dichiarato: “Nella Q2 eravamo al limite e le condizioni erano molto complicate perché la pista si asciugava, ma il livello di aderenza non era ideale. Nello stint successivo la RB19 mi ha dato maggior confidenza e sono riuscito a completare due ottimi giri che mi hanno dato questo risultato. So che domenica subirò una penalità, ma non potevo fare molto meglio di così”.