F1 GP Belgio, Qualifiche: Verstappen tempo da brividi, ma dalla pole scatterà Leclerc

Nel GP del Belgio di F1, dodicesimo round del mondiale 2023, scatterà dalla prima posizione partirà Charles Leclerc, davanti a Perez e Sainz.

Per le avverse condizioni atmosferiche le qualifiche di Spa Francorchamps sono iniziate con dieci minuti di ritardo. Le uniche prove libere della giornata di venerdì sono state condizionate dai pesanti acquazzoni che hanno invaso d’acqua la pista. Carlos Sainz nelle PL ha ottenuto il migliore tempo sulle mescole intermedie, davanti alla coppia McLaren.

Il team di Woking è cresciuto tantissimo nel corso delle ultime gare. Lando Norris è reduce da due podi consecutivi e hanno approcciato con il piglio giusto anche il Q1. L’inglese ha subito dettato il passo. Da sottolineare anche che la Red Bull Racing ha annunciato che Max Verstappen avrebbe dovuto scontare 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio.

Nonostante le difficoltà l’olandese rimane, comunque, il favorito assoluto in vista dell’appuntamento domenicale. Nel weekend si correrà, salvo cataclismi, anche la Sprint Race. I piloti nel Q1 hanno corso con le mescole intermedie. La pista è andata ad asciugarsi con il passare dei minuti, ma alcuni tratti della pista sulle soft sarebbero risultati proibitivi.

Nel momento in cui Sainz ha fatto segnare il miglior crono nella prima fase delle qualifiche, Lando Norris ha rischiato di insabbiarsi nella ghiaia, provando a riprendersi la testa della classifica. Leclerc non ha trovato subito il feeling ideale al volante della SF23 ma poi ha strappate il miglior tempo in Q1. A differenza del teammate il monegasco ha sperato una pista asciutta per estrarre il potenziale della vettura. Sono rimasti esclusi Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo e Hulkenberg.

F1 Belgio, che bagarre in qualifica

Nel Q2 sono tornate a fare la voce grosse le McLaren. Verstappen e Perez hanno occupato le prime due posizioni della classifica nei primi minuti. Leclerc ha continuato a far venire il batticuore ai fan della Ferrari su una pista, decisamente, più asciutta, ma alla fine si è qualificato per la top 10 con il terzo miglior tempo dietro a Piastri e Sainz. Ocon ha colpito le barriere in un rischioso fuoripista. Nel finale tutti hanno montato le gomme slick, sfruttando la striscia gommata asciutta. Sono rimasti esclusi Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon.

A Max Verstappen è andato bene, chiudendo con il decimo tempo. Le condizioni mutevoli della pista non hanno messo a riparo nessuno. Nel Q3, invece, le due Ferrari, le due McLaren, le due Red Bull Racing, le due Mercedes e le due Aston Martin si sono giocati la pole. Confermati, nonostante il caos, i valori di forza della classifica costruttori. Nel primo tentativo, con DRS abilitato, Max Verstappen ha subito fatto la differenza, ma in pole position provvisoria è salito Charles Leclerc.

I primi due della classifica mondiale 2022 si sono dati battaglia nell’ultimo tentativo. Charles Leclerc ha fatto registrare un settore centrale record, chiudendo con un magnifico 1:46.988. Max Verstappen ha fatto di meglio, battendo CL16 di ben otto decimi. Leclerc scatterà dalla prima casella al fianco di Perez. Dalla seconda fila per Hamilton e Sainz. Verstappen sconterà 5 posizioni in griglia ma ha dimostrato, ancora una volta, una forza straordinaria.