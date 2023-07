Ferrari, Charles Leclerc predica calma: ecco cosa si aspetta domenica

Il driver della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla prima casella nella tappa belga. Verstappen lo ha battuto con un tempone finale, ma subirà 5 secondi di penalità.

La Ferrari è giunta in Belgio con le ali abbassate. Lo stesso atteggiamento di sempre, dato che la Red Bull sta dominando in lungo e in largo nel 2023, lasciando solo le briciole agli avversari. Dopo le prime vittorie di Leclerc nella passata stagione, in Bahrain e Australia, il drink team è stato sconfitto in sole tre altre occasioni, ovvero in Austria per mano di CL16, in Inghilterra in virtù del primo trionfo in Formula 1 di Carlos Sainz e in Brasile per grossi meriti di George Russell.

Per Leclerc è stata una doccia fredda, considerate le aspettative e la concreta impossibilità di poter sfidare il suo coetaneo al volante della RB. Nonostante tutto il monegasco ha chiuso al secondo posto nella passata stagione, credendo possibile lottare per il titolo mondiale al volante della SF23. La monoposto di quest’anno, invece, si è rivelata essere un completo fallimento sul piano progettuale.

Persino un manico come Charles Leclerc non ha ottenuto risultati da urlo, cogliendo due podi in Azerbaijan e in Austria, ma non riuscendo mai ad imprimere quel ritmo che si era visto nella primissima parte della stagione 2022. I problemi della monoposto di Maranello sono innumerevoli a partire da degrado gomme e dalla mancanza di una velocità di punta pari a quella dei rivali della Red Bull.

L’opinione di Charles Leclerc

Sul bagnato, su gomme intermedie, Il monegasco ha fatto, inizialmente, fatica a trovare il ritmo giusto. Ha rischiato persino l’esclusione ma quando ha dovuto fare la differenza, nel corso del suo ultimo tentativo in Q1, il numero 16 ha dimostrato una sensibilità unica, mettendosi davanti a tutti. Le problematiche atmosferiche delle ultime stagioni hanno portato i vertici ad anticipare la data della corsa a luglio e non più dopo la pausa estiva.

Charles Leclerc nel Q2 ha fatto, nuovamente, venire il batticuore ai tifosi, qualificandosi nella top 10 sulle gomme soft nel finale con un ottimo crono, alle spalle di Piastri e Sainz. Le condizioni mutevoli della pista hanno reso le qualifiche un vero rebus per tutti. Negli ultimi 12 minuti della qualifica il prodotto dell’Academy della Ferrari ha fatto faville, marcando un 1:46.988. Max Verstappen ha fatto un settore centrale clamoroso, battendo il monegasco di ben otto decimi.

Nonostante il tempone Max dovrà scontare 5 secondi di penalità in griglia domenica, lasciando la prima posizione a Charles Leclerc. Quest’ultimo, soddisfatto del risultato, a caldo ha annunciato: “Non delle brutte qualifiche, soprattutto in queste condizioni dove è complicato mettere tutto insieme. Io ho lavorato tanto perché non mi sentivo a mio agio qualche gara fa in determinate condizioni e quel lavoro ha dato i suoi frutti. Abbiamo una bella posizione di partenza per la gara di domenica e vedremo come andrà“.

“C’è ancora tanto lavoro da fare per prendere la Red Bull, potrebbe ancora piovere e mi auguro il meglio“, ha concluso il monegasco.