F1, Sprint Race Belgio: la spunta sempre Verstappen, Ferrari giù dal podio

Nella terza Sprint Race della stagione si è imposto il pilota della Red Bull Racing, Max Verstappen, davanti a Oscar Piastri e Pierre Gasly.

Il figlio d’arte di Jos ha sfruttato al massimo la potenza della sua RB19 per marcare il giro più veloce anche nella Sprint Shootout. Verstappen ha preceduto di pochissimi millesimi Oscar Piastri della McLaren motorizzata Mercedes e Carlos Sainz sulla Ferrari. Dalla quarta casella, invece, è scattato Charles Leclerc. Anche in giornate difficili il talento del nativo di Hasselt emerge con estrema regolarità.

Lo start della gara breve è stata ritardata a causa delle avverse condizioni atmosferiche. E’ sceso un forte temporale prima dell’orario di partenza. Al via della Sprint Race il #33, divenuto numero 1 della griglia dopo la vittoria del mondiale 2021, ha effettuato due giri dietro la SC. Tutti i piloti hanno iniziato con le full wet, a causa dell’acqua copiosa sull’asfalto. A preoccupare è stata la visibilità a causa dell’orario. La luminosità, infatti, ad ogni tornata è gradualmente scesa.

La pista si è asciugata, velocemente, ma alcuni piloti, tra cui Charles Leclerc e George Russell, si sono lamentati della scarsa visibilità in alcuni punti della pista. Max Verstappen, forte della sua prima posizione, ha spinto la direzione gara di dare il via, dopo tantissimi giri dietro la Safety Car. La partenza avrebbe anche potuta essere anticipata, la Formula 1 attuale è prigioniera di una serie di regole che si è fatta da sola. Un’autoflagellazione nonsense che continua a rendere tutto più arduo.

Verstappen e Piastri, bagarre nella Sprint Race

Dopo tantissimi minuti trascorsi incolonnati alle spalle della vettura di sicurezza, i driver hanno avuto, finalmente, il via libera per la partenza lanciata. Max Verstappen ha dato lo strappo prima dell’ultima chicane, seguito da Leclerc e Norris. Metà piloti hanno deciso di entrare subito ai box per montare le intermedie, differenziando le strategie tra i compagni di squadra.

Sainz è stato protagonista di una sosta molto lenta e ha perso tempo e posizioni. Al termine del primo degli 11 giri l’olandese della RB è rientrato per cambiare le gomme. Il campione è ritornato in seconda posizione, alle spalle di Piastri e davanti a Gasly. Il rookie della McLaren ha subito la pressione del toro della Red Bull Racing.

Perez è subito andato all’attacco di Gasly che ha fatto un po’ da tappo. Senza DRS le vetture hanno fatto fatica a sopravanzarsi. Nel giorno del suo compleanno Fernando Alonso è finito contro le barriere in curva 11, determinando l’uscita della SC. Alla ripartenza Verstappen ha scavalcato l’australiano, riprendendo la leadership della SR. Perez è stato tramortito dai sorpassi di Hamilton, Sainz e Leclerc. Il messicano ha preso un colpo nella fiancata destra dall’anglocaraibico (5 sec di penalità) ed è stato costretto a ritirare la sua RB.

Max Verstappen ha preso un ampio vantaggio su Oscar Piastri e Pierre Gasly, amministrando negli ultimi km. L’olandese sembra sempre più irrefrenabile al volante della RB19, a prescindere dalle condizioni dell’asfalto. Per domani c’è una tegola per lui, ma non farà fatica a rimontare.