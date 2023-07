Lo champagne che costa più di 3 Ferrari SF90 Stradale: cifra sconvolgente

Esistono sul mercato degli champagne che possono arrivare a prezzi spaventosi. Uno in particolare costa più di tre Ferrari.

Se vi trovaste a scegliere tra diverse spettacolari Ferrari SF90 Stradale e una bevuta di champagne credo che non avreste troppi dubbi. C’è, però, chi possiede una intera collezione di modelli del Cavallino Rampante e può permettersi anche una bevuta da capogiro. Con l’attuale modello di punta del listino la casa modenese ha inaugurato una nuova era della sua storia gloriosa.

La SF90 Stradale è stata, infatti, la prima ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) della gamma. La vettura, grazie alla combinazione del V8 e del pacco batterie agli ioni di litio, raggiunge i 1000 CV. Si tratta di un condensato di tecnologia estrema, frutto dell’esperienza di anni e anni nel Motorsport. In Formula 1, infatti, la casa modenese lanciò la SF90 per prendere parte al campionato del mondo 2019.

La vettura è diventata, tristemente, nota per i fatti legati alle Power Unit ibride dopo la pausa estiva. Il surplus di potenza della Rossa fece scattare l’allarme e dai controlli della FIA emersero delle irregolarità. Il caso fu chiuso con un accordo segreto, macchiando anche le prime vittorie nella categoria regina del Motorsport di Charles Leclerc, a Spa e Monza, e l’ultimo trionfo di Sebastian Vettel a Singapore.

La vettura stradale presenta lo speciale e-Manettino, potendo viaggiare anche in modalità elettrica. Il fortunato acquirente può correre in modalità Performance con il motore a benzina sempre attivo per godere della piena disponibilità della potenza richiesta con ricarica della batteria. Con la Qualify la parte termica ed elettrica lavorano in sinergia, consentendo di sfruttare al 100% la potenza dei motori. Immancabile il controllo di stabilità e il servosterzo elettrico torque vectoring per una elettronica all’avanguardia.

Le bollicine più care della Ferrari

La SF90 Stradale presenta un impianto frenante by-wire, senza collegamento meccanico tra pedale e pompa del freno. Con un rapporto peso/potenza di 1.57 kg/cv e 390 kg di carico aerodinamico a 250 km/h la vettura è il massimo che può offrire oggi il mercato dell’auto di lusso di Maranello. Ha vinto l’International Engine of the Year, un risultato mai raggiunto prima da nessun altro propulsore. In meno di 7 secondi questa vettura scatta da 0 a 200 km/h e può arrivare a toccare i 340 km/h di velocità massima.

Insieme alla potenza massima specifica di 195 CV/l, il più alto valore in assoluto, l’unità garantisce anche una coppia massima di 800 Nm a 6000 giri/min. Si tratta di una delle migliori Ferrari di sempre e viene proposta a un prezzo compreso tra 440.468 euro e i 490.488 euro. La variante Spyder oscilla tra i 478.498 euro e i 528.518 euro. Un modello è finito sott’acqua.

Vi sembra una cifra esagerata? Stenterete a credere che esiste uno champagne che costa più della somma di 3 modelli di SF90 Stradale. Parliamo delle bollicine griffate Goût de Diamants. La bottiglia, decorata con oro e diamanti e con l’etichetta firmata da Alexander Amosu, ha un prezzo di 1,8 milioni di euro.