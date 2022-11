Ferrari, una SF90 Stradale finisce sott’acqua: dopo accade l’impensabile

Una Ferrari SF90 Stradale è stata duramente colpita dall’uragano della Florida. Ecco cosa le è successo e quale sarà il suo futuro.

La Ferrari produce auto desiderate da milioni di appassionati sparsi per tutto il mondo, ed impossessarsi di una supercar del Cavallino è un sogno che la gran parte dei fan sogna sin da piccola. Purtroppo, come ben sappiamo, i prezzi di listino sono inavvicinabili tranne che per pochi fortunati, ma noi continuamo ad ammirare questi capolavori come se ci appartenessero realmente.

Nonostante i tempi che corrono, il fascino di queste vetture resta intatto, riportandoci ai tempi del grande Enzo e della fondazione di questo iconico marchio. La casa italiana sta affrontando un periodo molto complicato per quanto riguarda i risultati sportivi, almeno in F1, dove non si vince più ormai da troppo tempo.

Tuttavia, il reparto Competizioni GT regala sempre emozioni, e tra pochi giorni la Ferrari si giocherà l’ennesimo titolo per quanto riguarda la classe GTE PRO del FIA WEC, dove dovrà vedersela con la Porsche. Si tratta dell’ultima gara della 488 GTE in questa categoria, prima della grande avventura in classe Hypercar.

Nella splendida cornice delle Finali Mondiali di Imola, lo scorso 29 ottobre, è stata svelata la 499P, che avrà l’arduo compito di regalare al Cavallino la decima vittoria alla 24 ore di Le Mans. La Rossa è assente dalla categoria regina dal 1973, e proprio per questo motivo, ovvero il ritorno dopo mezzo secolo, l’auto gareggerà con il numero 50. La seconda avrà il 51, per omaggiare i successi della 488 GTE dell’AF Corse.

Sul fronte dell’automotive, il Cavallino continua a far segnare numeri da record, in netta controtendenza con i dati del mercato dell’auto, che sono in crollo vista la guerra tra Russia ed Ucraina, i postumi del Covid-19 e la grande crisi che tutti questi eventi che hanno sconvolto il mondo sono stati in grado di provocare.

Pochi mesi fa è stato svelato il Suv Purosangue, che nonostante un prezzo di listino che supera i 400 mila euro ha già fatto il record di vendite. Poco prima è stato il momento della 296, la cui versione GT3 si preannuncia l’auto da battere nelle gare dedicate alle vetture Gran Turismo che ci saranno dal 2023 in poi.

Insomma, la Rossa nasconde sempre un fascino incredibile, e le vetture che produce sono bramate da tutti gli appassionati di motori. Per questo motivo, chi ha la fortuna di potersene permettere una cerca sempre di trattarla con i guanti bianchi, ma non sempre la cura maniacale è sufficiente per poterla salvare dagli eventi climatici. Nelle prossime righe, vi racconteremo il destino di una SF90 Stradale davvero sfortunata.

Ferrari, va all’asta la SF90 Stradale colpita dall’uragano

La Ferrari SF90 Stradale venne presentata nel 2019, come omaggio ai novant’anni dalla fondazione della Scuderia modenese, che debuttò nel mondo delle corse grazie al grande Enzo, il quale, dal 1929 ai primi anni del dopoguerra, gareggiò con le Alfa Romeo prima di fondare, nel 1947, la propria casa automobilistica.

Si tratta di un gioiello di tecnologia, che regala prestazioni eccezionali al motore termico V8 bi-turbo che sprigiona 780 cavalli, abbinato a due motori elettrici che spingono la potenza massima ad oltre 1000 CV. Si tratta di una delle Rosse più potenti mai realizzate, un vero e proprio capolavoro che è già entrato nella storia del marchio.

La SF90 Stradale protagonista del nostro racconto non ha avuto un destino felice, considerando che è finita sott’acqua nel corso dell’uragano che ha colpito la Florida qualche tempo fa. Si tratta di una versione di colore bianco con tetto nero, ma che regala emozioni soltanto a guardarla e sentirla cantare.

La Ferrari in questione ha subito diversi danni, sia a livello di carrozzeria che di meccanica, ma è stata sottoposta ad un lungo processo di restauro, che le ha permesso di tornare ai livelli di un tempo. Il suo destino? La vettura verrà ora messa all’asta, assieme ad un’altra auto che era stata coinvolta nel disastro dello stato sud-orientale degli Stati Uniti, vale a dire una Rolls-Royce Cullinan. Qualche tempo fa vi avevamo parlato anche di una McLaren, che sempre durante un uragano era stata trascinata via dalle acque, e che non ha avuto la fortuna delle sue “colleghe” supercar, risultando troppo danneggiata.

Il fatto che la SF90 Stradale sia stata tirata a lucido e restaurata fa capire il valore di questo mezzo, ma anche l’amore che gli esperti provano per la Rossa. Nulla viene lasciato al caso, ma non potrebbe essere altrimenti considerando il valore della supercar del Cavallino. Ci auguriamo che il suo futuro proprietario viva in un posto più tranquillo, lontano da uragani o fenomeni simili.