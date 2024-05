Non andate a pesca con un’Audi: il risultato può essere tragico, immagini assurde

Un qualcosa di clamoroso ha visto come protagonista un’Audi, che è andata a finire in mezzo ad un lago. Ecco i dettagli.

Oggi vi parleremo di un’Audi che non ha avuto di certo una bella esperienza, dal momento che è andata a finire in fondo ad un lago. Si tratta di un’A4 Avant, vale a dire la versione Station Wagon di uno dei modelli più famosi della storia della casa di Ingolstadt, e siamo sicuri che la cosa vi farà sorridere, dal momento che, per fortuna, nessuno si è fatto male.

Vi sembra di aver già sentito parlare di un’Audi che “va a pesca”? Ebbene, sappiate che non vi state sbagliando, dal momento che anni fa venne utilizzata una R18 E-Tron Quattro in uno spot pubblicitario, vale a dire l’auto che vinse la 24 ore di Le Mans, la quale aveva accompagnato il suo proprietario proprio a pescare. Questa volta però le cose non hanno avuto una piega positiva.

Audi, la vettura è finita in fondo al lago

La pesca è una passione che accomuna molte persone, la perfetta occasione per fuggire dal caos cittadino e della vita quotidiana, in modo da godersi qualche ora di relax in compagnia della natura. Tuttavia, il proprietario dell’Audi A4 Avant non è riuscito a godere al meglio di questa scampagnata, dal momento che la sua vettura è finita in un lago. Tutto è accaduto in contrada Valle, nei pressi di Macerata, nelle Marche, in un laghetto dedicato, appunto, alla pesca.

Secondo quanto emerso, l’uomo aveva parcheggiato la vettura proprio in riva al lago, ma pare che la A4 si sia sfrenata, partendo per la tangente e finendo nelle acque. Per fortuna, a bordo dell’auto non c’era nessuno, motivo per il quale non ci sono stati danni a persone. Il proprietario ha subito chiamato i Vigili del Fuoco, che in pochi minuti sono riusciti a tirare fuori la Station Wagon dalle acque, ma è chiaro che qualche danno potrebbe esserci stato visto il contatto con il lago.

Ad occuparsi del recupero è stata impiegata una squadra di sommozzatori di Ancona, che hanno svolto tutto con la massima sicurezza. Di sicuro, per il pescatore la lezione sarà ben chiara, nella speranza che l’Audi sarà riparabile. Non abbiamo dubbi sul fatto che non andrà più a parcheggiare nei pressi di laghi o fiumi in futuro.