Ferrari, Carlos Sainz fa sognare i fan: ecco cosa stanno facendo sull’auto 2024

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, è carico in vista del dodicesimo appuntamento stagionale. Ecco l’obiettivo del figlio d’arte del Matador.

La stagione 2023 della Ferrari è iniziata nel peggiore dei modi. Sin dal primo Gran Premio, dopo mesi a scongiurare ipotetici guai tecnici sulla nuova monoposto, sì registro un pesante ritiro in Bahrain per un problema di affidabilità alle batterie.

Ancora una volta ad essere colpito dalla sfortuna fu il monegasco. La questione si ripetette anche nella tappa successiva In Arabia Saudita, dovendo il numero 16 scontare per primo delle penalità in griglia per sostituzioni di componenti. Pronti, via ed il mondiale del pilota cresciuto nell’Academy della Ferrari fu già segnato. Sainz, pur non avendo noie tecniche, non ha tenuto un passo migliore.

I due ferraristi, oggi, sono separati da appena 7 punti. A conclamare lo strapotere tecnico della concorrenza è stato il filotto di vittorie consecutive, in tutte le tappe sin qui disputate del campionato, della RB19. Oggi è come se in Formula 1 corresse una vettura in grado di tenere standard elevatissimi e tutte le altre incapaci di sfruttare a pieno le caratteristiche tecniche delle wing car. Il problema, infatti, non riguarda esclusivamente la Rossa ma tutte le scuderie che sono costrette ad osservare con il binocolo ad ogni gara la fuga delle monoposto austriache.

Ciò che inquieta i tifosi è anche l’atmosfera triste che regna in squadra. Lo sforzo per la ricerca di soluzioni che non arrivano sta portando la Ferrari verso metà classifica, salvo rare eccezioni. Il confronto, naturalmente, ora non avviene solo con la Red Bull Racing, ma anche con McLaren, Mercedes e Aston Martin che hanno dimostrato con delle idee di poter fare dei salti in avanti. La Rossa è ancora alla ricerca di una giusta quadra dopo il pacchetto di aggiornamenti portato in pista. Ecco gli orari del weekend di Spa.

Sainz, annuncio sul futuro

Negli ultimi anni sono anche venuti a mancare idee. Ad indovinare, magicamente, i progetti tecnici e gli sviluppi sono sempre stati gli avversari. Tutto ciò non può che lasciare l’amaro in bocca ai fan e ai due piloti protagonisti. Carlos Sainz è giunto a Maranello con l’obiettivo di poter ottenere risultati di spessore o quanto meno superiori rispetto a quelli registrati a tempi di Renault e McLaren.

Alla vigilia della tappa belga Sainz, intervista da FP.it, ha annunciato che lo sviluppo della monoposto è stato corposo e l’auto è migliorata sul fronte della imprevedibilità. La Rossa, naturalmente, non è la sola scuderia che ha investito tempo e denaro negli aggiornamenti.

Lo spagnolo ha dichiarato: “Sono consapevole che abbiamo fatto progressi nel comprendere le nostre debolezze, ma squadre come la McLaren e la Mercedes stanno sviluppando molto forte. Se ci stiamo concentrando sul prossimo anno? No, perché tutto quello che impariamo con la vettura di quest’anno aiuterà anche quella dell’anno prossimo“.

“In fabbrica, certamente, stanno già lavorando al progetto del 2024. Abbiamo provato tante cose della vettura 2024, non la macchina intera perché si sta sviluppando, ma sicuramente la direzione aerodinamica e di assetto”, ha concluso Sainz.