F1, GP Belgio: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

Il circus F1 non si concede pause e tornerà protagonista nel prossimo weekend sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps. Ecco gli orari delle gare e tutte le info utili.

Dopo la trasferta di Budapest, i piloti voleranno su uno dei circuiti più belli al mondo per il dodicesimo atto del campionato 2023. Max Verstappen è sempre più affamato e, oramai, vede sempre più vicino il traguardo delle 9 vittorie di Sebastian Vettel. Se dovesse riuscire a vincere anche in Belgio, salirebbe ad 8 con la concreta possibilità di agguantare l’ex pilota tedesco a Zandvoort per poi superarlo a Monza.

Nessun record sembra al sicuro con il bolide di cui dispone il figlio d’arte di Jos. In un tempio del Motorsport che regala sempre emozioni, nelle ultime due stagioni, si è imposto sempre l’olandese. L’edizione 2021 fu condizionata dalla avverse condizioni atmosferiche che hanno portato i vertici ad anticipare la gara a fine luglio. Di solito il GP di Spa è sempre stato il primo dopo la pausa estiva, ma quest’anno sarà l’ultimo prima del break.

Con la potenza del motore Honda di cui dispone Max Verstappen potrebbe, ancora una volta, non avere rivali. La RB19 è troppo superiore alla concorrenza e su una pista così lunga e veloce non avrà particolari patemi. Nell’albo d’oro il pilota con il maggior numero di trionfi a Spa Francorchamps è Michael Schumacher con 6 successi, davanti ad Ayrton Senna a 5 e Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton a quota 4 vittorie.

Sui 7,004 km del circuito belga sono previsti 44 giri per un totale di 308.052 km. Le zone DRS saranno 2. Il record sul giro in gara appartiene a Valtteri Bottas su Mercedes nel 2018 in 1’46″286. Il record sul giro assoluto (1’41″252) fu marcato da Lewis Hamilton su Mercedes nel 2020.

F1, info e orari Spa

La storia di Spa è antichissima, collegando le strade tra alcune località belghe intorno a Francorchamps, villaggio a metà strada tra i paesi di Spa e Stavelot. E’ sempre stato uno dei tracciati più pericolosi in assoluto ed anche in epoca moderna sono avvenuti dei tragici incidenti. Purtroppo un crash fatale è avvenuto poche settimane fa. Per questo motivo, all’inizio degli anni ’70, la gara fu trasferita prima sul moderno circuito di Nivelles, e poi sulla pista di Zolder.

Nel corso del tempo il tracciato è stato modernizzato, senza snaturare alcuni punti iconici. La velocissima curva Blanchimont e la spettacolare quanto spaventosa Eau Rouge-Raidillon sono per i fan l’essenza stessa del Motorsport. L’edizione del 2022 ha fatto registrare il nuovo record di presenze con 360mila spettatori. Nel 2023, invece, si correrà anche la gara sprint di 15 giri o 60 minuti, raddoppiando lo spettacolo. Il meteo minaccia pioggia nel weekend.

Orari TV GP Belgio su SKY

Venerdì 28 luglio

Prove libere

13:30-14:30

Qualifiche

17:00-18:00

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout

12:00-13:00

Sprint Race

16:30

Domenica 30 luglio

Gara

15:00

Orari TV GP Belgio su TV8

Venerdì 28 luglio

Qualifiche

22:00 in differita su TV8

Sabato 29 luglio

Sprint Shootout

15:00 in differita su TV8

Sprint Race

20:15 in differita su TV8

Domenica 30 luglio

Gara

18:00 in differita su TV8