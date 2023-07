F1, Norris fa a pezzi la carriera di Hamilton: che “schiaffo” al campione

Dopo il secondo podio di fila il driver della McLaren, Lando Norris, ha lanciato una frecciata al connazionale Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton è il pilota con più vittorie all’attivo nella storia della categoria regina del Motorsport. Nessuno prima di lui era riuscito a conquistare 103 Gran Premi in carriera. L’anglocaraibico ha esordito in McLaren Mercedes, come Lando Norris, nel 2007, andando vicinissimo alla conquista del primo riconoscimento iridato.

Ai tempi il team di Woking era di quanto di meglio si potesse desiderare. Lewis fu bravo subito a calarsi nella realtà della F1, non facendosi intimorire da un mastino come Fernando Alonso. Quest’ultimo rimase spiazzato dalla costanza dei risultati del teammate, ma a spuntarla alla fine fu Kimi Raikkonen al volante della Ferrari. Lewis non si diede per vinto, nonostante l’enorme delusione, e torno più determinato di prima nella stagione 2008.

All’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio del Brasile Lewis, al secondo anno in Formula 1, vinse il suo primo Mondiale. Il #44 si è ripetuto in altre sei occasioni in Mercedes, non dando scampo alla concorrenza nell’era ibrida. Solo il teammate Rosberg, nel 2016, e Max Verstappen nel 2021 hanno privato al nativo di Stevenage la gioia di festeggiare 8 mondiali. Prima di nominare Lewis Hamilton, qualsiasi driver della F1 dovrebbe pensarci molto bene. Sebbene non vinca un GP da oltre un anno e mezzo e, naturalmente, non per suoi demeriti. Ecco cosa ha deciso per il futuro.

Lewis Hamilton, nonostante i limiti tecnici della Mercedes, ha colto la sua pole n. 104 in carriera a Budapest. Nessuno nella storia della categoria regina del Motorsport era riuscito ad ottenere 9 pole position sul medesimo tracciato. Hamilton ce l’ha fatta, spremendo al massimo la sua W14. In gara, però, non si è confermato al top, anche a causa di una pessima partenza.

Norris provoca Hamilton

Al via del Gran Premio d’Ungheria Lewis Hamilton è stato bruciato da entrambi i driver della McLaren. Per la tensione di essere sverniciato da Verstappen, l’anglocaraibico ha tirato la staccata in Curva 1, finendo per farsi infilare dalle due vetture papaya. Ha anche avuto l’umiltà di chiedere scusa alla squadra via radio, provando a ricostruire la sua corsa.

Ha chiuso, alla fine, al quarto posto alle spalle di Verstappen, Norris e Perez. Dopo il secondo posto di Silverstone, Lando Norris ha replicato anche a Budapest. Il sette volte iridato è quarto in classifica a quota 133, mentre il nativo di Bristol è a 60 punti. Al termine della gara ungherese, come riportato sul web magazine FP.it, Lando ha spiegato che Lewis si era lamentato di quanto fosse arduo stare fuori dalla prima posizione.

“Provi a gareggiare in 19esima e 20esima posizione. Non l’ha mai fatto in vita sua. Questa è l’unica cosa che Lewis non ha fatto in F1 – ha tuonato Lando Norris – So che Lewis si lamenta spesso di quanto sia eccezionale la nostra vettura e quanto sia pessima la loro, ma loro non hanno una brutta auto. E non l’hanno avuta per tutta la stagione“.