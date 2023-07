Hamilton rinnova con Mercedes? Arriva la rivelazione che sconvolge la F1

Il sette volte iridato, Lewis Hamilton, avrebbe preso una decisione sul prosieguo della sua avventura in F1. Ecco cosa ha scelto di fare.

Il nome di Lewis Hamilton è stato linkato nelle scorse settimane a quello della Scuderia Ferrari. Sulle pagine del Daily Mail si era parlato di una offerta faraonica da parte del Presidente della Rossa, John Elkann, al vincitore di 103 GP in F1. Voci considerate, assolutamente, infondate e smentite anche dal t.p. Toto Wolff e dal pilota stesso.

La carriera di Lewis Hamilton si è legata a filo doppio a quella della Stella a tre punte. Sin da ragazzino il #44 ha avuto l’appoggio di Ron Dennis, ex boss della McLaren motorizzata Mercedes. Il giovane ha fatto tutta la trafila nelle categorie minori sino al raggiungimento del sedile della Freccia d’Argento nel 2007. Già al debutto con 9 podi di fila il nativo di Stevenage fece intendere al mondo intero che un nuovo fenomeno era sbarcato nel circus.

L’anno successivo al ritiro di Michael Schumacher fu anche uno dei più spettacolari della storia della F1 con ben tre piloti in lizza per la corona. Lewis Hamilton fu beffato nel finale da Kimi Raikkonen, chiudendo a pari punti con il teammate Fernando Alonso. Nel 2008 l’anglocaraibico, in un finale di stagione al cardiopalma, piegò la resistenza di Felipe Massa, conquistando il suo primo mondiale.

Con il passaggio alla Mercedes LH44 ha fatto faville, avendo in dote vetture di altissimo profilo. Il filotto di trionfi da record lo ha elevato a primatista assoluto della categoria. Nel 2021 ha sfiorato l’ottavo riconoscimento iridato, battuto nel finale di Abu Dhabi da Max Verstappen. Da allora il campione non ha più trovato il feeling migliore a bordo delle wing car. Il passo indietro è stato clamoroso, non riuscendo più a vincere un singolo GP.

Mercedes, l’annuncio di Lewis Hamilton

Il fenomeno di Stevenage è in scadenza di contratto. Dopo tanti dubbi e perplessità sul futuro, il driver ha ammesso che sta siglando un rinnovo con Mercedes. In Ungheria, alla vigilia dell’undicesima tappa del mondiale, Lewis ha ammesso che è pronto ad apporre la fatidica firma che lo legherebbe sino alla fine della carriera con la casa di Stoccarda.

Nella press conference Lewis ha ammesso che l’accordo è molto vicino alla conclusione. La data ufficiale non è ancora stata ufficializzata, ma la palla è passata già agli avvocati. “Si tratta di una cosa che ora riguarda gli avvocati per i dettagli. Il team ci sta lavorando dietro le quinte e tra di noi non ci sono più trattative“, ha confessato il #44.

Il driver inglese ha lasciato intendere che oramai è tutto fatto ed è entusiasta di proseguire con la Mercedes. Si tratterà solo di aggiustare qualche clausola e risolvere gli ultimi cavilli burocratici. Il campione ha già vinto 8 volte in Ungheria e proverà a replicare un grande risultato. La favorita numero 1, però, rimane la RB di Max Verstappen.