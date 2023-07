Alex Marquez è guerra aperta contro Elon Musk: arriva un tweet rovente

Il rider della Ducati del team Gresini, Alex Marquez, si è lamentato con Elon Musk sulla nota piattaforma dell’uccellino. Ecco cosa è accaduto.

Alex Marquez è rinato con il passaggio alla Ducati del team Gresini. Nelle precedenti annate, dopo i titoli conquistati nelle categorie propedeutiche alla MotoGP, ha fatto molta fatica in sella alla Honda. L’errore più grande, probabilmente, è stato quello di esordire direttamente in Honda Hrc nel 2020 al fianco del pluripremiato fratello maggiore.

In quell’annata la casa di Tokyo rimase orfana del suo talento di punta. Per i fan di Marc Marquez il 19 luglio 2020 rimarrà una data tragica. Il Cabroncito si infortunò alla spalla destra, cadendo violentemente nel Gran Premio di Spagna sul tracciato di Jerez de la Frontera. Alex si ritrovò spiazzato, non avendo la prima guida in HRC che si sarebbe aspettato nel suo primo anno in top class. Dopo il titolo conquistato l’anno precedente in Moto2 la pressione salì subito alle stelle.

Al posto di Marc fu chiamato in fretta e furia Stefan Bradl che, naturalmente, non garantì lo stesso apporto del campione. Alex fece il massimo in sella alla RC213V, registrando due seconde posizioni consecutive a Le Mans ed Aragona. Non bastarono per conservare la sella della Honda HRC, avendo chiuso la sua prima annata in top class al quattordicesimo posto, con 74 punti.

Nel team LCR si è mantenuto sulla stessa media di punti, senza particolari acuti. Nel 2021 ha chiuso con 70 punti con 6 ritiri. Il peggioramento vero per la casa di Tokyo è arrivato nel 2022 con una nuova filosofia progettuale che non ha favorito nessuno. Il team Hrc, complici i problemi fisici di Marc Marquez, ha chiuso all’ultimo posto della graduatoria costruttori. Il team LCR non si è distinto per particolari acuti, sebbene Nakagami e il fratello minore di Marc non siano piloti di basso profilo.

L’accusa di Alex Marquez ad Elon Musk

Il centauro di Cervera, appena ha avuto la chance di cambiare team, si è fiondato in sella ad una Ducati Desmosedici. Quest’ultima è diventata il punto di riferimento in pista. Alex ha preso il posto di Enea Bastianini passato alla squadra ufficiale della casa di Borgo Panigale. Nel 2023 ha messo a referto 63 punti, ovvero 13 in più dello scorso anno e siamo solo a metà stagione.

Nel Gran Premio d’Argentina è salito per la prima volta sul podio sulla moto italiana, arrivando al terzo posto. Il pilota ora si è scagliato contro la decisione di Elon Musk di rinunciare al noto logo dell’uccellino azzurro. I fondatori della piattaforma social avevano scelto il simbolo per liberi cinguettii, ma improvvisamente con l’acquisizione del magnate sudafricano si è passati ad una ‘X’.

Mi querido Elon… te hemos dejado hacer todo lo que querías pero el logo no me lo toques 😤😤 — Alex Márquez (@alexmarquez73) July 24, 2023

L’obiettivo del proprietario della Tesla è quello di trasformare Twitter in una sorta di app “Everything” dopo aver speso 44 miliardi di euro a fine 2022. La scelta del logo ha mandato su tutte le furie il rider spagnolo che sul suo profilo Twitter ha lanciato un messaggio piccato all’indirizzo dell’imprenditore. Il messaggio che vedete in alto non è passato inosservato ai follower del ducatista.