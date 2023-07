MotoGP, colpo di scena clamoroso: Marquez lascia la Honda a fine anno?

La MotoGP è scossa da una notizia che in pochi si potevano attendere, e che riguarda Marc Marquez ed anche un team.

Le vacanze dei piloti e delle squadre della MotoGP stanno per terminare, visto che il prossimo 6 di agosto si tornerà in pista a Silverstone. A livello di mercato, in queste settimane non ci sono stati clamorosi cambiamenti, e la notizia più importante è il passaggio, ormai quasi sicuro, di Alex Rins alla Yamaha.

Lo spagnolo lascerebbe così il team di Lucio Cecchinello, con il quale ha vinto ad Austin, riportando la Honda al successo in MotoGP dopo un anno e mezzo di digiuno. La squadra del manager italiano, in queste ultime ore, è finita al centro di una clamorosa voce di mercato.

MotoGP, il team LCR verso la KTM e Marquez spera

Una vera e propria bomba ha colpito la MotoGP nelle ultime ore, e che potrebbe andare ad aprire nuovi scenari sul mercato. Secondo quanto riportato da “Speedweek.com“, sito di proprietà della Red Bull, la KTM avrebbe avviato delle trattative per ottenere un nuovo team clienti, oltre al GasGas che ha sostituito il Tech3 proprio in questa stagione.

La volontà della casa di Mattighofen è quella di far entrare tra le sue fila il team LCR, quello di Lucio Cecchinello, storico partner della Honda. Questo sarebbe un modo perfetto per cercare di far avanzare ulteriori trattative, quelle che porterebbero all’effettivo ingaggio di Marc Marquez.

Il suo contratto con la Honda scadrà alla fine del 2024, ma sappiamo che, al momento, non c’è affatto un bel clima tra il nativo di Cervera e la casa dell’Ala Dorata, a causa della scarsa competitività della RC213V. Cecchinello ha aperto le porte a Marquez, ma per il 2025, visto che le selle sono al momento occupate per il prossimo anno.

Infatti, la priorità della casa austriaca è quella di trovare un posto al talento di Pedro Acosta, emergente e campione del mondo in Moto3 nel 2021, ora in bagarre con il nostro Tony Arbolino per il titolo in Moto2. Il rider iberico, visto da tutti come un nuovo fenomeno, è atteso all’approdo in MotoGP, ed è ormai quasi certo che il suo debutto in top class avverrà già dalla prossima stagione. La figura di Acosta era uno dei “problemi” principali di Marquez, ma l’acquisizione di un nuovo team clienti cambierebbe tutto.

La KTM andrebbe così ad avere ben sei moto in pista, con la possibilità di raccogliere più dati nel corso di test e sessioni ufficiali, mentre la Honda e la Yamaha, le vecchie regine della top class, resterebbero con le sole moto factory, cosa che non era mai accaduto nel loro glorioso passato.

Se tutto andasse come sperato, la KTM avrebbe così il team LCR sotto la propria gestione, andando a schierare una coppia di piloti formata da Marquez ed Acosta. Per il nativo di Cervera sarebbe la prima esperienza in un team non ufficiale, ma sarebbe un buon antipasto in chiave futura.