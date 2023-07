F1, la stampa italiana annienta la Ferrari: l’attacco è durissimo

La Ferrari sta diventando lo zimbello di questa F1, ed anche la nostra stampa non fa sconti. Ecco quali sono state le critiche peggiori.

Vi ricordate di quando la Ferrari era un team glorioso, in cui tutti i piloti della F1 volevano corre? Oggi quei tempi ci sembrano drammaticamente lontani, con la Scuderia modenese che non fa altro che far rimpiangere il bel passato, in cui si vinceva o si lottava quasi sempre per posizioni nobili, come il DNA di questo team impone.

Ovviamente, non è giusto affermare che la Ferrari debba vincere sempre, perché non sarebbe umanamente possibile, ma non è neanche accettabile accumulare così tante brutte figure per tutto questo tempo. Il Gran Premio di Ungheria, in tal senso, è stata una mazzata sui denti.

La SF-23 è una delle auto peggiori della storia del Cavallino, che ormai è diventato un team di metà classifica in F1, surclassato con costanza da Red Bull e Mercedes, ma ormai sempre più spesso anche dalla McLaren, e ad inizio anno dall’Aston Martin. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono abbandonati a loro stessi.

I loro contratti andranno in scadenza alla fine del 2024, e non c’è nessun motivo, se non quello della mancanza di alternative, per rinnovare il contratto con una squadra allo sbando. Di soluzioni non ce ne sono, e la stampa nostrana, all’indomani dell’imbarcata di Budapest, ci è andata giù pesante.

F1, dure critiche contro la Ferrari da parte della stampa

La stampa italiana che segue la F1 ha lodato l’ennesimo successo di Max Verstappen, ed abbiamo deciso di partire con l’analisi dei quotidiani del nostro paese partendo dal “Corriere della Sera“. Il giornale appena citato ha parlato del figlio di Jos come fosse un alieno, uno che distrugge tutti i record e che è al pari, non solo a livello statistico, degli assi più importanti e vincenti della storia di questo sport.

Durissima, ovviamente, la critica contro la Ferrari, che a Budapest ha riportato l’ennesima brutta figura, ed è stato affermato che questo progetto non verrà mai rimesso sulla dritta via, e che per il 2023 non c’è più niente in cui sperare. La frase più pesante è sicuramente quella che segue: “La Ferrari non è più quella delle vittorie gloriose del passato, la Ferrari è diventata un gambero che non fa altro che arretrare“.

Anche “Il Corriere dello Sport” ci è andato giù pesante, ed ha calcato la mano sul fatto che gli altri fanno sempre progressi durante l’anno, come McLaren e Mercedes, mentre la Ferrari è la squadra peggiore di tutta la F1 in tal senso, e non riesce mai a crescere durante la stagione.

Un altro aspetto analizzato è stato quello delle temperature, e quando esse sono troppo elevate, la Rossa non sta in strada e distrugge le gomme. Fare peggio di così in Belgio sembra davvero difficile, ma la SF-23 è pronta per un’altra brutta figura, che non ci soprenderebbe affatto.