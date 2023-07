Verstappen distrugge tutti anche a Budapest: sentite il segreto della sua partenza

Max Verstappen non ha rivali ed anche in Ungheria ha passeggiato senza problemi. Ecco cosa ha dichiarato dopo la vittoria.

Il dominio di Max Verstappen è diventato abbastanza scontato, in una F1 che non regala alcuna emozione. C’è poco da fare retorica, qui parliamo di uno sport in cui non ci sono più stimoli, in cui tutto è scontato, e non basta una qualifica, seppur splendida al sabato, a cambiare le carte in tavola.

Di tutto ciò non ha ovviamente colpa il campione del mondo, che come al solito fa il fenomeno, e che dopo una grande delusione con la pole position persa a favore di Lewis Hamilton, si è rifatto con gli interessi al via. Super Max è scattato come un felino, sverniciando subito il suo odiato rivale, ed ha poi impresso un ritmo allucinante.

Verstappen ha vinto con oltre mezzo minuto di vantaggio sulla McLaren di Lando Norris, che nel finale ha resistito alla rimonta di Sergio Perez, che ha confermato la bontà della Red Bull dopo essere partito dal nono posto. La dittatura ferrea di questa RB19 ha portato il team di Milton Keynes a piazzare la 12esima vittoria di fila, battendo il record della McLaren-Honda del 1988, guidata da Ayrton Senna ed Alain Prost.

Il figlio di Jos ha ora 110 punti di vantaggio nel mondiale su Checo, un margine pazzesco. Ciò significa che l’olandese potrebbe saltare le prossime quattro gare e restare comunque in testa alla classifica, mentre la Red Bull ha 211 lunghezze di vantaggio sulla Mercedes che la insegue.

Verstappen, ecco le sue parole dopo la vittoria

Nella F1 di oggi, ormai si corre solo per la seconda posizione, con Max Verstappen che ha fatto anche il giro veloce andando più forte di un secondo e passa rispetto ai rivali, che avevano la stessa gomma. La Red Bull ha tutto in tasca, e sembra giocare con i propri rivali.

Il campione del mondo è su un pianeta del tutto differente, ma a questo punto, il mondo della F1 si deve porre delle domande su come vivacizzare uno sport che, a livello di spettacolo, è arrivato al capolinea. Lo stesso pilota sembra essere consapevole di questa superiorità così enorme.

Ecco le parole di Verstappen: “La partenza? Siamo riusciti a farla al meglio, ci abbiamo lavorato sopra molto ed abbiamo trovato il giusto stacco sulla frizione. Quando ho preso l’interno, sapevo che la curva era mia. Se ho portato Lewis fuori? Ho frenato tardi, da quel punto in avanti sapevo che potevo fare la mia gara, eravamo molto veloci“.

“In questo fine settimana abbiamo faticato sul giro secco, ma oggi andavamo fortissimo su ogni mescola. Abbiamo poi creato un vantaggio molto grande. Il record della Red Bull? Per il team è un risultato incredibile, le ultime due stagioni sono state pazzesche e vogliamo continuare così per tanto tempo, lavorare con loro è pazzesco, e vogliamo continuare a spingere per poter fare sempre meglio. Vogliamo continuare in questo modo“.