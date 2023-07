MotoGP, altra tegola per Marc Marquez: pessima notizia dalla Honda

La crisi in casa Honda non sembra avere fine, ed il vertice della MotoGP è molto lontano. Ora c’è un’altra brutta notizia.

La MotoGP è ancora in vacanza, ma tra meno di due settimane si tornerà finalmente in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna, previsto per il prossimo 6 di agosto in quel di Silverstone. Lo scorso anno, il trionfo da quelle parti fu ottenuto da Pecco Bagnaia sulla Ducati, che fu in grado di resistere alla bella rimonta dell’Aprilia di Maverick Vinales.

Al via non c’era Marc Marquez, che tornò in azione circa un mese dopo ad Aragon dopo l’ennesimo intervento chirurgico avvenuto dopo il GP d’Italia al Mugello. Il nativo di Cervera non è di certo in una situazione migliore allo stato attuale delle cose, visto che la Honda non è competitiva, ed in queste ultime gare si sono susseguiti tanti infortuni.

Oltre a Marquez, si sono fatti molto male anche Joan Mir ed Alex Rins, entrambi scivolati al Mugello. Quest’ultimo, che ha vinto ad Austin, si è fratturato addirittura tibia e perone e si è sottoposto a due interventi chirurgici e salterà anche Silverstone, sostituito da Iker Lecuona sulla Honda LCR.

La MotoGP non ha più la Honda tra i suoi grandi protagonisti, e questo è un grande peccato, che preoccupa la DORNA. Infatti, qualche settimana fa, si era parlato anche dell’ipotesi di ritiro, che è stata “appoggiata” anche da Casey Stoner, intervistato sull’argomento al Goodwood Festival of Speed.

L’australiano ha messo anche la Yamaha tra le possibili case pronte al ritiro, ma la speranza è che sia la casa di Iwata che la Honda possano riuscire a risollevarsi. Per il momento, non sembra il caso che ciò accada, ed ora è arrivata anche un’altra brutta notizia.

MotoGP, non funziona il telaio Kalex per la Honda

Marc Marquez vuole tornare al top della MotoGP, ma i rapporti con la Honda sono ai minimi storici, e non ci sono speranze di tornare presto in vetta. Il nativo di Cervera, inoltre, sperava nell’aiuto del telaio Kalex, che a Le Mans sembrava aver dato i risultati sperati.

Tuttavia, in queste ultime ore è arrivato il commento di Takaaki Nakagami, in un’intervista riportata da “Corsedimoto.com“. Il giapponese ha bocciato il nuovo telaio Kalex, ed ha affermato che nella Honda non c’è la giusta fiducia. Per il team più vincente nella storia della MotoGP non è di certo positivo.

Ecco le sue parole: “La prima impressione non è stata molto positiva. Non ho fatto tanti giri con il telaio della Kalex, non avevo la giusta confidenza per usarlo nella gara Sprint. Marc lo ha usato, ma è caduto, ci ho parlato quando ci siamo incontrati per il trattamento fisioterapico. Ha detto che mancava il giusto feeling, e si è anche lamentato per il poco grip sulla gomma posteriore, ed anche la ruota anteriore tagliava troppo. Se non c’è la fiducia giusta, neanche il telaio della Kalex ti può aiutare“.