Come si chiama la macchina degli Avengers? Alcuni modelli sono davvero super

Gli Avengers è un film che ha fatto la storia del genere fantascientifico, ed oggi vi parleremo delle auto che si vedono nelle riprese.

Gli amanti dei supereroi e dei film di fantascienza avranno sicuramente visto tutti i film degli Avengers, e vi starete chiedendo il motivo per il quale stiamo trattando tale argomento. Per chi ne fosse meno appassionato, sappiate che in questa saga appaiono diverse supercar, che appaiono parecchie volte e che risplendono in tutta la loro bellezza.

Negli Avengers si è puntato sulle vetture più belle e costose in circolazione, che hanno delle prestazioni mostruose, proprio come i nostri eroi. A questo punto, andiamo a vedere nel dettaglio di quali auto si tratta ed in quali frangenti dei vari film appaiono, così vi rinfrescheremo anche la memoria nel caso in cui la aveste dimenticati.

Avengers, ecco le auto che si vedono nel film

Ecco quali sono le auto in The Avengers e chi si mette al volante di queste supercar.