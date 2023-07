Renault, torna la mitica 5 Turbo? Ecco come potrebbe essere

La Renault ha sfornato dei modelli che sono entrati nella storia, e tra di essi figura la 5 Turbo. Ecco come può tornare in vita.

Chi è appassionato di auto ricorderà sicuramente una delle Renault più belle e potenti della storia, e stiamo facendo riferimento alla 5 Turbo. Si tratta di una vettura stradale, che però rappresentava la versione sportiva della 5 “tradizionale”, dalla quale riprende le forme, ma da cui si differenzia per alcuni aspetti.

La vettura fu prodotta tra il 1980 ed il 1985, ma nonostante siano passati 40 anni dalla sua nascita, il ricordo dei fan è sempre vivo. L’auto fu progettata per partecipare anche al campionato mondiale di rally, ed ha corso in diverse edizioni tra le stagioni del 1981 ed il 1986.

Per ciò che concerne il modello stradale, ne furono realizzate due tipologie differenti. La 5 Turbo prodotta dal 1980 al 1983 fu la prima, mentre negli altri anni fu sfruttata la 5 Turbo 2, che a livello meccanico era uguale alla sua antenata, ma che aveva molte parti della carrozzeria realizzate in acciaio per riuscire a diminuire i costi di produzione. Questo fece aumentare il peso, ma almeno le spese andarono in diminuzione.

La Renault sta ora per riportare in vita la 5, e lo farà con una versione elettrificata. Visto il gran numero di fan che la storica vettura ha accumulato nel corso della storia, c’è già chi sta sognando il rifacimento della 5 Turbo, e nelle prossime righe, andremo a scoprire qualcosa in tal senso.

Renault, ecco le forme della nuova 5 Turbo

Nel 2024, la Renault porterà al debutto la sua nuova citycar elettrica, ed andrà a rispolverare il nome “5”. Due anni fa venne presentato un prototipo, una concept car che anticipava le sue forme, e la vettura definitiva verrà realizzata sulla piattaforma CMF-B EV, che andrà a permettere un grosso risparmio sui costi di produzione.

Essa è infatti pensata ad hoc per i modelli compatti, ed ovviamente, nella loro variante elettrificata. Secondo quanto dichiarato da Luca De Meo, questa piattaforma permetterà di abbattere del 30% i costi di produzione, cosa che può riflettersi su una generale diminuzione del costo di acquisto per la clientela.

La nuova Renault 5 sarà alimentata da una batteria agli ioni di litio che sarà composta da ben quattro moduli. Le nuove tecnologie di costruzione, inoltre, permetteranno un risparmio di peso di circa 15 kg, un bel vantaggio su un’auto compatta, che risulterà così ancora più scattante ed agile.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, viene proposto un render di un’ipotetica 5 Turbo, che nelle forme ricorda quella del passato, molto larga nelle forme, soprattutto in quella che è la zona dei parafanghi posteriori. In molti avrete notato una certa somiglianza con la Clio di qualche anno fa.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare un aspetto. La 5 Turbo non verrà mai prodotta, visto che la 5 in versione base sarà solamente elettrica. La casa della Losanga ha già chiarito che, in futuro, produrrà solamente auto ad emissioni zero, ed anche questo bel gioiellino non verrà mai realizzato. Tuttavia, sognare non costa nulla, e vi lasciamo a queste splendide immagini esclusive.