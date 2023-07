Hamilton, altro schiaffo a Ferrari? Il retroscena sul futuro dell’asso della F1 fa discutere

Qualche tempo fa, la F1 era stata scossa dalla voce di un possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Ora tutto è cambiato.

Qualche giorno prima del Gran Premio di Monte-Carlo, la F1 fu svegliata, in un lunedì mattina, da una notizia che aveva del clamoroso. La Ferrari aveva pronto un contratto da 40 milioni di sterline per Lewis Hamilton, con John Elkann in persona ad occuparsi della trattativa per portare il sette volte campione del mondo a Maranello.

Secondo quello che riportò il “Daily Mail“, l’accordo sarebbe stato per la stagione 2024, e Sir Lewis sarebbe andato a rimpiazzare, a bordo della Ferrari, Carlos Sainz. Andando a logica, ci sarebbe sembrato più “normale” uno scambio con Charles Leclerc, visto il grande interesse di Toto Wolff per il talento monegasco.

Tuttavia, questa voce di mercato è rimasta tale, visto che sin dal week-end di Monte-Carlo fu smentita da Wolff ed anche da Hamilton in persona, mentre dalla Ferrari non arrivarono commenti particolari. La F1 avrebbe avuto una storia sicuramente bella da raccontare, ma senza molto senso a pensarci bene.

La Ferrari non ha di certo nel pilota di punta il suo problema, visto che il valore di Leclerc lo conosciamo tutti, ma spendere 40 milioni di sterline per Hamilton, con la crisi tecnica attualmente in corso, non avrebbe portato a grossi miglioramenti. Il nativo di Stevenage, dunque, potrebbe restare in Mercedes.

Il contratto andrà in scadenza alla fine di questa stagione, e le trattative per il rinnovo, allo stato attuale delle cose, sembrano andare parecchio a rilento. A questo punto, sulla situazione si è espresso un grande esperto, ed anche lui ha scartato, senza pensarci troppo, la pista Ferrari.

F1, ecco perché Hamilton non andrà in Ferrari

La Ferrari è sempre una squadra speciale per coloro che corrono in F1, ma attualmente, non è di certo il primo team dove un top driver vorrebbe andare. Infatti, a Maranello le cose non vanno dal punto di vista tecnico, con la Rossa che non è competitiva da ormai troppi anni.

A tal proposito, è arrivato il commento dell’esperto di F1 “Peter Windsor“, che ha parlato in un’intervista riportata da “Crash.net“. Il britannico prevede la permanenza in Mercedes del suo connazionale, visto che anche le altre squadre non sembrano essere valide alternative per ora.

Ecco le sue parole: “Non riesco a credere che la Ferrari possa essere attraente per Lewis. Ha lavorato già con Frederic Vasseur nelle categorie minori, i due si conoscono bene, ma poi andrebbe in Ferrari dove c’è un grande caos, che cosa potrebbe succedere? Che fine farebbe? Per quanto riguarda le altre squadre, non c’è molta scelta“.

“In Red Bull non ci sarà mai un posto per lui, e credo, dunque, che resti ancora in Mercedes. Si potrebbe anche pensare che, vedendo il Gran Premio di Gran Bretagna, possa anche pensare di tornare alla McLaren, ma anche in quel caso, ci sarebbe davvero da capire quanto siano realmente competitivi per tutto l’arco di una stagione“.