Verstappen spaventa i rivali: ci sono delle novità da paura a Budapest

Max Verstappen ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Ungheria, ed è carico come non mai. Ecco le sue parole.

Undicesimo appuntamento per il mondiale di F1 targato 2023, con il Circus che è arrivato in Ungheria, dove si è appena tenuta la conferenza stampa. L’obiettivo dei rivali della Red Bull è quello di bloccare la striscia record di successi, e di cercare di battere Max Verstappen.

Il campione del mondo è assolutamente inarrestabile, forte di una sicurezza di guida che non ha eguali in altri piloti della griglia, ed anche di una RB19 che può rientrare senza problemi tra le auto più forti della storia. Il figlio di Jos vuole ripetere lo strepitoso successo dello scorso anno, quando rimontò dal decimo posto.

Verstappen ha tutte le carte in regola per regalare alla Red Bull la 12esima vittoria di fila, con la quale verrebbe battuto il primato, già eguagliato, dalla McLaren-Honda del 1988. A questo punto, andiamo ad ascoltare cosa ha dichiarato l’olandese nel corso della conferenza stampa nel paddock di Budapest.

Verstappen, ecco le sue parole in conferenza stampa

Max Verstappen ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Ungheria, ed è apparso molto carico, ma allo stesso tempo rilassato. L’obiettivo è quello di infilare la settima vittoria di fila, che sarebbe la nona stagionale, in un dominio tecnico della Red Bull che è ormai molto netto.

Al suo fianco, nel corso della conferenza stampa, c’era l’uomo più atteso del week-end, ovvero Daniel Ricciardo, che torna in pista con l’AlphaTauri in sostituzione di Nyck De Vries. All’olandese è stato ovviamente chiesto un parere sulla decisione di Helmut Marko di operare questo scambio.

Ecco le sue parole: “Cosa penso del ritorno di Ricciardo e del fatto che sostituisca De Vries? Ho già parlato con Daniel, ho visto che è molto emozionato ed entusiasta, ed ha anche guidato la nostra macchina. Credo sia bellissimo riaverlo sulla griglia e nella famiglia Red Bull. Io sono un amico di Nyck ed è triste vederlo andar via, ma è così che è questo mondo, non credo ci sia rancore tra i piloti. Avrà tante altre occasioni, nel mondo delle corse non c’è solo la F1“.

Verstappen ha poi “snobbato” il record di vittorie a cui punta la sua squadra: “Il record di 12 vittorie di fila che possiamo fare e se c’è qualcuno che può impedircelo? Non saprei, io sono qui soltanto per fare un buon lavoro, ed ovviamente proverò a vincere. Non penso al fatto che potremmo fare il record, vincendo ce la faremmo, ma la nostra priorità è arrivare davanti a tutti, poi penseremo al resto“.

Il campione del mondo ha poi parlato degli sviluppi portati qui sulla RB19: “Gli aggiornamenti? Sembrano belli, di solito fanno diventare l’auto più veloce, ma credo siano molto belli anche a livello di aspetti. Dove siamo migliorati? Credo soprattutto nelle curve, tutti cercano di migliorare l’auto ed è ciò che vogliamo fare anche noi“.