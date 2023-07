Leclerc già parte pessimista? Il ricordo che non piace ai tifosi Ferrari

Charles Leclerc è stato intervistato dai media nel giovedì di Budapest, ed ha mostrato una certa fiducia riguardo alla Ferrari.

Per la Ferrari è tempo di tornare all’Hungaroring, dove domenica si terrà il Gran Premio di Ungheria. Da questa parti, il Cavallino rimediò una bruttissima figura lo scorso anno, distruggendo la gara di Charles Leclerc che stava volando verso la vittoria a causa di un colossale abbaglio strategico.

Come ricorderete, al monegasco, che era saldamente al comando, furono montate le gomme Dure, che con il freddo di quel giorno non erano affatto prestazioni, ed un’ulteriore sosta fatta nel finale di gara lo fece precipitare addirittura al sesto posto, battuto anche da Carlos Sainz.

Fu quello il giorno della resa definitiva in termini di corsa al mondiale, visto che Leclerc precipità a -80 dalla Red Bull di Max Verstappen, autore di una rimonta pazzesca che lo portò a vincere dopo essere partito dalla decima posizione a causa di un problema tecnico alla power unit sorto in qualifica.

Leclerc, ecco il suo commento nel giovedì di Budapest

Charles Leclerc non ha alcuna velleità di classifica in questo 2023, nel quale ha ottenuto gli unici podi della Ferrari con il terzo posto in Azerbaijan ed il secondo in Austria. La SF-23 non è competitiva, e dopo i passi in avanti mostrati a Montreal ed a Spielberg, in quel di Silverstone si è rivisto un passo indietro, viste le scarse prestazioni di quest’auto sulle curve veloci e la troppa sensibilità al vento.

Charles, parlando con la stampa, ha analizzato la situazione: “A questo punto, abbiamo ben chiaro quali siano le piste dove facciamo più fatica, e Silverstone è stata una di quelle. Sapevamo che sarebbe stata dura, anche se il sabato è andato bene visto ciò che ci aspettavamo. La domenica, invece, è stata peggiore del previsto, ma almeno ora sappiamo perché è andata così“.

Leclerc ha poi parlato proprio del fattore vento, che sembra colpire la Ferrari molto più di tutte le altre vetture: “Il vento è molto importante ed è molto influente sul comportamento della nostra auto, e ci manca costanza in questo aspetto. Non ho dubbi sul fatto che faremo dei passi in avanti, ma è chiaro che ci voglia del tempo per realizzare i nuovi pezzi e poi provarli sulla macchina nel corso delle sessioni“.

La gara di Charles del 2022 è stata rovinata da una pessima strategia, proprio mentre stava volando verso la vittoria. Il monegasco ha fiducia nel riscatto: “Questa non è una pista dove vado particolarmente forte, lo scorso anno feci un buon week-end, ma poi non sono salito sul podio per varie ragioni. Tuttavia, il ritmo c’era, e sono molto fiducioso sul fatto che in questo fine settimana andremo bene, l’Hungaroring è molto diverso da Silverstone e questo lo sappiamo“. L’ottimismo del giovane talento di casa Ferrari fa ben sperare, ma ora è tempo di far vedere a tutti che l’auto è realmente cresciuta.