Lamborghini, ecco l’erede della Huracan: prime immagini da urlo

La Lamborghini ha iniziato da qualche tempo i test sull’erede della Huracan, ed ora abbiamo le prime immagini. Che belva.

In casa Lamborghini le novità sono in continuo aumento, e siamo impazienti di vedere i modelli che usciranno a breve. In questa settimana, si è tornato a parlare e tanto della Squadra Corse, visto che sono stati toli i veli alla SG63, la LMDh con la quale si tornerà nell’endurance ad alti livelli.

La vettura, che sarà gestita dal team Iron Lynx, correrà sia nel FIA WEC che nell’IMSA americano, oltre che ovviamente alla 24 ore di Le Mans. Il debutto avverrà, a meno di intoppi, alla 24 ore di Daytona del prossimo gennaio, che apre appunto la stagione del campionato statunitense.

La concorrenza da battere sarà molto complessa, e tra i protagonisti non mancherà la Ferrari, con la quale la Lamborghini ha sempre avuto una fitta rivalità, e finalmente, ci sarà l’atteso duello anche sulle piste di tutto il mondo. Tuttavia, le novità non sono legate solamente al motorsport.

Il marchio del Toro è infatti impegnato nella transizione verso l’elettrico, e pochi mesi fa è stata svelata la prima plug-in ibrida della storia, la Revuelto, che ha rimpiazzato la Aventador. A breve toccherà anche alla Huracan, la cui erede ha iniziato a girare proprio in questi giorni su strada.

Lamborghini, scopriamo l’erede della Huracan

La Lamborghini ha annunciato già da tempo che la Huracan avrebbe avuto un erede, e per quanto riguarda la data di uscita, si parla del 2025. Ancora non siamo a conoscenza del nome, ma non ci sono dubbi sul fatto che sarà un’ibrida plug-in, così come è stato per la Revuelto e come sarà anche per il Suv Urus che arriverà il prossimo anno.

In questo video, caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, possiamo apprezzare qualche dettaglio in più sulla nuova supercar della casa di Sant’Agata Bolognese, che comunque è ancora in livrea camouflage. Per quello che si può apprezzare, vediamo delle enormi prese d’aria nella zona laterale, situate davanti alle ruote posteriori, così come nel pannello posto nella zona di lato.

Lo scarico è singolo e di forma esagonale, e qui c’è una prima, importante differenza rispetto alla Revuelto, che ha un doppio scarico. Sul grande diffusore posteriore troviamo delle lunghe alette verticali, ma è ovvio che non siamo ancora certi del fatto che questa si possa trattare della versione definitiva, essendo ancora una fase di test.

Una delle cose che più intriscono i fan di casa Lamborghini è che su questa nuova vettura non ci sarà più il motore V10 da 5,2 litri, che sarà sostituito da un V8 biturbo, e ci aspettiamo un sound molto più sommesso. La vettura potrebbe avere la trazione integrale, ma è ancora tutto in divenire.

Le supercar odierne, in generale, stanno abbandonando sempre più spesso i motori aspirati, convertendosi al turbo. Nei prossimi mesi, sono attese nuove immagini di questo gioiello, e magari anche qualche informazione tecnica che possa essere più precisa. Siamo solo all’inizio di una nuova era.