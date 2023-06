Quanto guadagna lo youtuber dell’incidente con la Lamborghini? Cifre incredibili per i The Borderline

Il caso dell’incidente a Roma che ha visto protagonisti gli youtuber al volante della Lambo ha sconvolto tutti. Ecco i loro guadagni.

Ormai sappiamo benissimo che la società odierna è malata, e che la normalità non esiste più. La prova provata è il terribile incidente avvenuto a Casal Palocco, nei pressi di Roma, la scorsa settimana, dove un gruppo di youtuber ha ucciso il piccolo Manuel, di soli 5 anni, durante le riprese di un video.

I fenomeni al volante stavano guidando una Lamborghini Urus affittata, con al volante il leader del gruppo Matteo Di Pietro. Nelle prossime righe, andremo a vedere a quanto ammontano i guadagni di questi youtuber, che ora dovranno rinunciare al loro sogno e convivere con i sensi di colpa per ciò che hanno fatto.

Ecco i guadagni dello youtuber dell’incidente mortale

Come sappiamo, il gruppo di youtuber protagonisti e colpevoli della morte del piccolo Manuel, di soli 5 anni, si chiamano i The Borderline, ed avevano costituito anche una società, la The Borderline Srl. Il loro capitale sociale, secondo quanto riportato da “Fanpage.it“, è di 10.000 euro, e nel 2022 hanno registrato un grosso fatturato, pari a 188.333 euro.

Il presidente del loro consiglio di amministrazione è proprio Matteo Di Pietro, ovvero colui che era al volante della Lamborghini Urus nel momento dello schianto fatale contro la Smart. Il loro canale era stato aperto nel settembre del 2020, meno di tre anni fa, e la loro non era una semplice voglia di passare del tempo, ma l’inseguimento di una vera e propria professione, ovvero gli youtuber.

Loro si ispiravano a MrBEAST, colui che ha più seguito al mondo su questo sito web, ormai famosissimo da quasi un ventennio. Oltre al fatturato menzionato in precedenza, comunque importante, collaboravano anche con vari marchi, ed il loro utile, nel 2022, è stato pari a 46.000 euro.

Matteo Di Pietro, come detto, era il presidente del consiglio di amministrazione, ed è stato anche eletto come fondatore di questo gruppo. Il video che stavano registrando durante il terribile impatto si chiamava “50 ore a bordo di una Lamborghini Urus“, e la cosa più grave, oltre all’idea in sé e per sé ed alla morte del bambino, è che è risultato anche positivo ai cannabinoidi.

Leonardo Golinelli è il braccio destro di Di Pietro, e risulta essere il Consigliere di questa banda, ormai sulla bocca di tutti in Italia e non solo per ciò che è stato combinato in questa terribile vicenda. Golinelli compariva già dai primi video del canale, insieme a Di Pietro, che oltre ad essere il colpevole di tutta la follia che vi abbiamo raccontato, è anche il volto simbolo del gruppo. Peccato che questa assurda challenge sia finita nel modo peggiore possibile, uccidendo un bambino del tutto incolpevole.

La speranza di tutti è che i colpevoli ora paghino veramente, anche se, come ben sappiamo, siamo in Italia, e di scuse ce ne sono fin troppe, dalla buona condotta sino ad altre agevolazioni. Gente di questo tipo deve pagare, senza se e senza ma, anche se la vita spezzata non tornerà mai indietro.