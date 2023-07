MotoGP, Stoner torna in Ducati? Le immagini parlano chiaro

Casey Stoner ha lasciato la MotoGP molto tempo fa, nel lontano 2012, ma ora ci sono alcune immagini che fanno sognare.

Se c’è un grande talento del passato che manca ed anche tanto alla MotoGP, quello è sicuramente Casey Stoner, l’asso australiano che ha vinto due titoli mondiali in top class. Nel 2007, il nativo di Southport portò in cielo la Ducati, per poi ripetersi nel 2011 sulla Honda, dominando, in entrambi i casi, quei campionati.

Un’altra curiosa coincidenza che accomuna quelle due stagioni è il fatto che abbia vinto i due mondiali al primo anno sia con la Ducati che con la Honda, senza però riuscire a ripetersi con queste case. Stoner era arrivato in MotoGP senza essere considerato un predestinato, visto che non aveva vinto neanche un titolo nelle classi minori, come Fabio Quartararo per intenderci.

Casey avrebbe potuto vincere molto di più, ma la sua carriera si fermò alla fine del 2012 per via della malattia che poi lo avrebbe colpito anche negli anni seguenti, ovvero la sindrome da stanchezza cronica che lo costringeva a giornate intere passate a letto, un incubo dal quale si è ripreso con il passare del tempo.

Stoner è un grande rimpianto della top class, perché ha appeso il casco al chiodo quando avrebbe potuto dare ancora molto al nostro sport. Tuttavia, nelle poche occasioni nelle quali si fa vedere, non è mai banale, ed in queste ultime giornate è stato protagonista di uno splendido evento.

MotoGP, Casey Stoner ed il ritorno sulla Ducati

Nel week-end che è appena terminato, è andato in scena il Goodwood Festival of Speed nel sud dell’Inghilterra, una manifestazione davvero strepitosa. Purtroppo, piloti, auto e moto non sono scese sulla pista al sabato per via delle condizioni di pioggia, ma domenica lo spettacolo è ripreso, ed anche i campioni della MotoGP hanno dato spettacolo.

La Ducati è stata la grande protagonista, ed a Goodwood era presente tutto lo squadrone della casa di Borgo Panigale, con Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che non potevano mancare. Con loro, c’era anche lo stesso Casey Stoner, che ha girato sulla sua vecchia Desmosedici GP8, quella dotata del #1 e che corse nel 2008, anno successivo al suo primo titolo iridato. Il nativo di Southport ha girato per un passaggio dimostrativo assieme a Bagnaia, in sella alla GP23, in un momento che ha emozionato tutti i fan di questo marchio.

Stoner ha anche parlato di questa top class, e da parte sua sono arrivate varie bordate. L’australiano è stato molto duro, esprimendosi contro la troppa aerodinamica, e mandando anche una bella frecciata proprio alle case europee. Casey ha detto che la Honda e la Yamaha, inoltre, potrebbero mollare molto presto.

Come detto, quando l’australiano parla di questa categoria non afferma mai banalità, ed il passaggio interessante è anche quello relativo allo spettacolo. Con queste moto è diventato troppo difficile superare, ed inoltre, sembrano quasi troppo facili da guidare, con un’elettronica esagerata e che sta facendo più danni che benefici. Vedremo se la DORNA terrà conto delle dichiarazioni del campione.