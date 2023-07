MotoGP, Marquez si deve ritirare? L’ex campione ne è certo

Marc Marquez vive il peggior momento della sua intera carriera in MotoGP, ed una leggenda delle due ruote ha detto la sua.

La MotoGP ha perso diversi protagonisti storici nel corso degli ultimi anni, con Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Valentino Rossi che hanno deciso di dire basta, anche se il #26, di tanto in tanto, prende parte a qualche gara con i colori della KTM. L’unico protagonista dello scorso decennio che è ancora in gara è Marc Marquez, che però non è più quello di una volta a causa del crollo della Honda.

Il nativo di Cervera, per sua stessa ammissione, sta vivendo il momento peggiore da quando ha debuttato in MotoGP, un decennio fa esatto, ed il titolo mondiale gli sfugge dal 2019. Dall’infortunio di Jerez de la Frontera di tre anni fa, tutto è andato alla malora, e la crisi tecnica della sua squadra lo porta a prendersi troppi rischi quando va in pista, finendo spesso per farlo cadere.

Nelle ultime due gare, al Sachsenring e ad Assen, Marquez ha preso parte al week-end sino alla Sprint Race, ma in entrambi i casi ha dato forfait in gara. Quest’anno è partito solo tre volte alla domenica, ed in tutte le occasioni non ha mai visto la bandiera a scacchi, un dato da incubo.

La MotoGP ha un estremo bisogno di un Marquez al top, ma con la Honda che si ritrova per le mani è molto difficile sperare in una rinascita. Stefan Bradl, il tester del colosso giapponese, sta effettuando alcuni test in quest’estate tra Jerez e Misano, nella speranza di trovare qualche soluzione.

Marc sa che il tempo sta passando in fretta, ed ha da poco compiuto trent’anni. Dal canto suo, c’è ancora tanta voglia di giocarsi qualcosa di importante, ma servono delle soluzioni che lo possano aiutare nel breve periodo.

MotoGP, ecco le parole dell’ex campione su Marquez

Marc Marquez è quasi certamente il più forte ancora oggi nella griglia della MotoGP, ma l’appuntamento con la vittoria manca da ormai due anni o poco meno. Era l’ottobre del 2021 quando il nativo di Cervera trionfò a Misano, prima di cadere in un nuovo incubo a causa della diplopia. Le cose vanno di male in peggio, e di soluzioni non ce ne sono.

In queste ultime ore, Wayne Gardner, campione del mondo della classe 500 nel 1987 con la Honda, ha rilasciato un’interessante intervista a “Motosan“, dando un consiglio particolare alla stella della MotoGP. Siamo certi del fatto che Marquez non l’abbia presa bene.

Ecco le sue parole: “Marc ha subito tanti infortuni in questi anni, ed ogni volta che torna in pista si fa male di nuovo. Quando correvo io, con cinque o sei incidenti brutti durante l’anno si rischiava di farsi molto male. Oggi ci si infortuna di meno, ma si cade molto di più. Il corpo, comunque, si indebolisce di parecchio caduta dopo caduta, ed il mio consiglio per Marc è quello di ritirarsi finché può farlo“.