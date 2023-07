MotoGP, Bagnaia incoronato dalla leggenda Ducati: Marquez non la prenderà bene

L’ex pilota della Ducati, Loris Capirossi, si è esposto sulle problematiche che sta riscontrando Marc Marquez, elogiando Francesco Bagnaia. Ecco cosa ha dichiarato.

E’ incredibile quanto il Motorsport vada veloce e non parliamo solo dei bolidi in pista, ma anche delle considerazioni che possono essere fatte sui piloti. Un giorno sei il re indiscusso di una categoria e, poco tempo dopo, non vieni più percepito nella stessa misura. E’ accaduto anche ai più grandi di avere una flessione nel corso degli ultimi anni di carriera, ma Marquez ha ancora 30 anni e nelle ultime tre stagioni non ha più trovato continuità.

Per il classe ’93 lo stop è arrivato nel 2020 con la tragica caduta di Jerez. La spalla destra è stata martoriata da 4 interventi delicatissima, ma da allora la MotoGP ha cambiato volto. La Ducati ha iniziato a dominare con innovazioni tecniche che hanno reso le principali avversarie delle comparse in pista. Yamaha e Honda non sono più della partita, non potendo competere per la vittoria. Nonostante godano di un roster top con tre campioni del mondo (Marc Marquez, Fabio Quartararo e Joan Mir) e del vice campione 2020 Franco Morbidelli le performance non sono all’altezza del blasone dei marchi.

La Suzuki ha addirittura deciso di abbandonare il Motomondiale. Aprilia e KTM hanno investito bene, ma non sono all’altezza della Ducati. Occorreranno degli anni prima di rivedere una battaglia accesa tra più team. In una giungla di Desmosedici in pista a svettare è quella con il numero 1. Pecco Bagnaia, nonostante i passaggi a vuoto su alcune piste, è tra i centauri più regolari della storia della casa di Borgo Panigale.

I suoi principali avversari corrono su Ducati di team satelliti e nella storia della MotoGP nessun centauro di una squadra clienti ha mai vinto un mondiale, ma le capacità di Pecco sono indubbie. Il centauro torinese ha segnato record su record nella passata stagione, recuperando ben 91 punti da Fabio Quartararo. Nell’albo d’oro nostrano è succeduto a Valentino Rossi, vincitore dell’ultimo titolo nel 2009.

Le considerazioni di Capirex su Bagnaia e Marquez

Nel corso delle ultime annate il rendimento del piemontese è cresciuto tantissimo. Loris Capirossi, ex leggenda della casa di Borgo Panigale, è tornato in sella al Vmoto Soco Pro Day di Misano. L’ex campione della Ducati ha parlato con i colleghi di GPOne, come riportato anche da Motosan, della crescita del torinese e dei problemi di Marquez.

“Bagnaia è un fuoriclasse, è all’altezza del numero che ha (il numero 1, ndr), è veloce e preciso. Gli errori succedono e secondo me avvengono quando sei così veloce. Non è facile batterlo, sarebbe difficile per Marquez anche con una moto più competitiva“, ha sentenziato Capirossi. Lo spagnolo sta attraversando un periodo durissimo della sua carriera.

Dopo 3 anni di part time avrebbe dovuto cambiare passo nel 2023, tornando a registrare risultati di spessore. Dal 2020 ad oggi ha marcato 5 podi e Bagnaia e una nuova generazione di giovani sta salendo in cattedra. Sarà complicatissimo uscire da questo tunnel in cui è piombato il 19 luglio 2020.