Ferrari, che disastro per questo gioiello: incidente assurdo

La Ferrari 812 GTS è un gioiello su quattro ruote, ma in questo caso, è finita nelle mani sbagliate. Ecco cosa è successo.

Il marchio Ferrari non ha mai prodotto vetture convenzionali, ma sempre e solo capolavori su quattro ruote. Questo è ciò che è ben presente nel DNA del Cavallino, che continua a progettare vetture da sogno, che possono però essere acquistate solamente da pochi fortunati, in possesso del denaro giusto per portarle a casa.

Il mese di giugno che stiamo vivendo è molto importante per la casa di Maranello, che dopo la vittoria della 24 ore di Le Mans con la splendida 499P Hypercar, si sta avvicinado alla presentazione di un modello da sogno. Parliamo della SF90 Versione Speciale, che dovrebbe cambiare appellativo proprio in Le Mans, a seguito del ritorno in top class del Cavallino dopo cinquant’anni dall’ultima volta alla maratona francese.

Pare, infatti, che la nuova Ferrari plug-in ibrida sarà svelata il prossimo 26 di giugno, praticamente fra una decina di giorni, e c’è grande hype attorno a questo modello. Infatti, contando su un powetrain ibrido, con il motore V8 biturbo da 780 cavalli che si unirà ai 220 della parte elettrica, avrà a sua disposizione circa 1.000 cavalli, anche se si parla anche di qualcosina in più.

Si tratterà di una delle creature di Maranello più incredibili, belle e performanti della storia, ma ci dobbiamo augurare che essa finisca in mani sicure. Purtroppo, quando i prezzi d’acquisto sono così alti, ci sono solo pochi fortunati che possono pensare di acquistare vetture del genere, e spesso esse finiscono per essere portate a casa da gente che non sa come guidarle al meglio. Tutto ciò è accaduto ad un altro capolavoro di Maranello, la 812 GTS, che ha rischiato di fare una brutta fine.

Ferrari, guardate cosa è accaduto a questa 812 GTS

La Ferrari 812 Superfast è stata svelata dal Cavallino nel 2017, ed è dotata di uno splendido motore V12 da 800 cavalli, ma prima di qualsiasi sistema ibrido. La vettura, nonostante questo, è in grado di toccare i 350 km/h di velocità massima e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, un vero e proprio mostro della strada.

Si tratta di una delle Rosse più belle tra quelle attualmente in commercio, e nel settembre del 2019, venne svelata la sua versione spider, ovvero la 812 GTS. Si trattò della prima decappottabile di serie a montare un motore V12 dai tempi della Spider Daytona, che fu immessa sul mercato cinquant’anni prima.

Come potete vedere dalle immagini caricate su Instagram dalla pagina “Supercar Fails“, è accaduto qualcosa di brutto proprio ad una 812 GTS, nella Serra de Estrela, in Portogallo. Colui che si trovava al volante ha ben pensato di portarla fuori dalla sede stradale, pensando di trovarsi su un’auto da rally.

Al momento, non è stato specificato se il conducente della Ferrari lo abbia fatto di proposito o se è stato tutto frutto di un errore, ma a giudicare dalle immagini che abbiamo caricato, sembrerebbe proprio un atto voluto. Chiunque ci fosse alla guida, ha preso un rischio assurdo ed immotivato.