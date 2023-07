Se state così in una FIAT Panda rischiate la multa: lo fanno quasi tutti

Quante volte avete visto tre passeggeri nel divanetto posteriore della FIAT Panda? Ecco cosa rischiate in Italia. La multa è salata.

Chi acquista la FIAT Panda, probabilmente, è ben informato sul numero corretto di passeggeri che possono occupare l’abitacolo dell’utilitaria. Capita, invece, di assistere, specialmente in vacanza, a grupponi di ragazzi a bordo dell’utilitaria piemontese. Se siete due coppie o quattro amici non vi sono problemi ad un fitto per una gita, ma se sopraggiunge un quinto passeggero in auto sono dolori.

La Panda, infatti, è omologata per quattro persone e, come per la 500, è possibile avere il quinto posto pagando a parte. Nella maggior parte dei casi le Panda possono trasportare solo due passeggeri nel divanetto posteriore, anche perché non è presente nemmeno la cintura di sicurezza, nel caso, per il quinto passeggero centrale.

FIAT Panda, le conseguenza della bravata

I rischi non sono connessi, naturalmente, solo alla vettura italiana ma la Panda è tra le più diffuse. La Panda, infatti, anche nel 2022 è sul podio delle vetture più vendute in Italia. La utilitaria, al di là di alcuni difetti, piace per la praticità nel traffico, i buoni consumi e anche la possibilità di qualche gita fuori porta. Lo spazio a bordo non manca mai e ciò consente di poter accogliere, erroneamente, un passeggero extra.

Certe leggerezze possono avere degli effetti pesantissimi. L’amico in più al ritorno, ad esempio, da una discoteca o il passaggio in vacanza al mare, prima di tutto comporta una violazione del Codice della Strada ma anche altri problemi. Se la vettura, infatti, non è omologata per il trasporto della quinta persona nel divano posteriore l’automobilista subisce una multa.

La sanzione per sovrannumero passeggeri, in cui si incorre portando a bordo ad esempio sei persone su automobili omologate per 5 o 5 su auto che possono trasportare 4 persone, è di minimo 41 euro. Importo che l’autorità giudiziaria, in base alla gravità della violazione, può crescere sino a 168 euro. Al di là della somma si mette a serio repentaglio la salute della persona.

In caso di incidente, infatti, il passeggero sprovvisto di cintura di sicurezza che si trova sopra le gambe di un’altra persona o al centro nel divanetto posteriore rischia, seriamente, di finire scaraventato contro il parabrezza dell’auto. Persino una frenata decisa può comportare dei seri problemi. Per questo motivo non proponete in alcun modo un passaggio ad un amico quando la vostra Panda ha già raggiunto il numero prestabilito.