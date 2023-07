Qual è la funzione di un pistone? Ecco a cosa serve in un motore

Il pistone è una delle parti più importanti del motore, ed ora proveremo a capire a cosa serve di preciso. Tutto quello che devi sapere.

Oggi vi spiegheremo, cercando di fare del nostro meglio, a cosa serva un pistone e quali sono le funzioni che assolve all’interno del motore. Per chi non lo sapesse, esso è composto da tanti parti differenti, tutte quante fondamentali per consentire il funzionamento del propulsore e, di conseguenza, il movimento della vostra auto.

Il pistone è un organo animato di moto rettilineo, che funge da alternativa al manovellismo di spinta rotativa. Andiamo ora ad analizzare quelle che sono le varie parti che compongono questo elemento, che per ciò che riguarda i motori a combustione, non potrà mai essere messo da parte.

Mantello : è la parte laterale, si tratta di un solido di forma cilindrica che è composto dalle sedi delle fase elastiche e dal portale dello spinotto;

: è la parte laterale, si tratta di un solido di forma cilindrica che è composto dalle sedi delle fase elastiche e dal portale dello spinotto; Cielo : si tratta della parte superiore dei pistoni, ed è quello che fa parte della parte inferiore della camera di combustione, altro elemento fondamentale nel trasferimento di energia;

: si tratta della parte superiore dei pistoni, ed è quello che fa parte della parte inferiore della camera di combustione, altro elemento fondamentale nel trasferimento di energia; Spinotto : perno che permette di procedere all’accoppiamento con la biella, dal punto di vista cinematico;

: perno che permette di procedere all’accoppiamento con la biella, dal punto di vista cinematico; Fasce elastiche : come detto, assieme allo spinotto è una delle due parti integranti del mantello, e sono degli anelli fatti in metallo che sono inserite nel diametro esterno dei pistoni;

: come detto, assieme allo spinotto è una delle due parti integranti del mantello, e sono degli anelli fatti in metallo che sono inserite nel diametro esterno dei pistoni; Anello raschiaiolo: questo ha una funzione molto specifica, ed elimina l’olio lubrificante in eccesso, se dovesse essere presente dalla canna del cilindro. Così facendo, si vanno ad eliminare gli attriti idrodinamici e la possibilità che l’olio entri nella camera di combustione, tramite il famoso processo del travaso, che causerebbe dei danni che spesso possono essere anche fatali per la vostra vettura ed il propulsore che la spinge.

Pistone, ecco a cosa serve questo elemento

Dopo aver affrontato la descrizione di un pistone, è bene passare ora alla spiegazione del suo utilizzo e del suo funzionamento. Si tratta di un componente del motore termico che ha il compito di trasformare l’energia liberata dal processo di combustione in lavoro meccanico.

In seguito, trasmette la suddetta energia all’albero motore, come una forza rotatoria, tramite l’utilizzo degli spinotti ed il fusto della biella. Se vi è mai capitato di vedere un’animazione del funzionamento di un motore, saprete sicuramente riconoscere il movimento del pistone.

Infatti, i pistoni sono quei grossi elementi che si muovono in su ed in giù, e permettono a tutto il sistema di funzionare a dovere, ed è ovvio che senza di esso, non ci potrebbe essere movimento. Come detto, si tratta di un componente che esiste solamente sui motori a combustione, mentre per quelli elettrici le tecnologie sono del tutto differenti.

Il pistone è dunque un elemento centrale, fatto da tanti differenti componenti che lo fanno lavorare in simbiosi con il resto del motore. Tutto il meccanismo deve funzionare come un orologio, altrimenti c’è il rischio di incappare in guasti pesanti. Durante i vari controlli di manutenzione, questa parte del motore viene sempre controllata.