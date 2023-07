Ritrovano la Rolls Royce del famoso cantante: se l’era “dimenticata”, vale moltissimo

Ricoperta da strati di polvere è stata rivenuta in un parcheggio la vettura di lusso del cantante spagnolo Julio Iglesias. Il modello vale una fortuna.

I documenti non mentono e testimoniano la proprietà di Julio Iglesias. Per chi non lo conoscesse, il cantante, nato a Madrid il 23 settembre 1943, è tra gli artisti di maggiore fama della storia della musica. Con numeri da vera superstar della musica, con 350 milioni di dischi venduti, è l’artista latino di maggior successo di tutti i tempi. Nella storia del continente europeo addirittura è il numero 1.

Tra i suoi masterpiece, sul piano commerciale, vi sono Se mi lasci non vale, Sono un pirata, sono un signore, Innamorarsi alla mia età e tante altre canzoni immortali. Ha vinto diversi dischi di platino e d’oro. È figlio del dottor Julio Iglesias Puga, galiziano di Ourense, e di María del Rosario de la Cueva y Perignat. Da ragazzino era una promessa del pallone, avendo giocato nelle giovanili del Real Madrid nel ruolo di portiere.

Oggi come allora la squadra della capitale della spagnola era il sogno di tutti i giovani talenti. Il madrileno sognava di diventare il numero 1 del Madrid, ma lo è diventato in un altro campo. Inoltre, dopo l’esperienza nella cantera della squadra iberica, scelse di iscriversi alla facoltà di Legge presso l’Università di Madrid.

Nel 1963 rischiò di rimanere paralizzato a causa di un terribile incidente d’auto. Nella fase di riabilitazione, nelle lunghe notti caratterizzate dall’insonnia per i dolori, iniziò a scrivere testi.

Scoprendo il suo talento per la musica, Julio tornò a camminare, dimenticando la sua precedente vita. Scelse di volare in Inghilterra per imparare l’inglese. Iniziò a cantare in alcuni pub per sostenersi e incontrò Gwendolyne Bollorà, una delle sue muse. Pian piano trovò la via del successo attraverso dei testi che iniziarono ad essere accolti da alcune case discografiche.

La Rolls Royce di Julio Iglesias

Tra diversi riconoscimenti internazionali e un clamoroso successo in Italia, Julio Iglesias realizzò anche il suo primo film: Amore pensami. Ha avuto 8 figli, tre dalla sua prima moglie e cinque dalla seconda. Suo figlio Enrique è un noto cantante di fama internazionale.

In un parcheggio di Madrid è stata ritrovata, come un fulmine a ciel sereno, abbandonata una vettura di lusso del cantante ottantenne. Nel video TikTok si evince che la vettura era aperta e si è scoperto che era una vecchia RR del cantante.

L’utente sul social network ha mostrato i documenti, come potrete vedere anche nella foto in alto. Era ricoperta da uno spesso strato di polvere, presentando graffi, ma la bellezza era intatta. La copia del documento di identità e i riferimenti alla Rolls-Royce Corniche II Cabrio, modello prodotto dal 1977 al 1995, risultano essere reali.

Julio Iglesias aveva un parco auto immenso. Questo modello partirebbe da una cifra intorno ai 60.000 euro, come si evince su ElMotor, ma varrebbe molto di più in caso di vendita. Il madrileno aveva un garage immenso. Qualche anno fa la sua Seat 1430 blu del 1972 è stata battuta all’asta. Oggi avrà appreso la notizia della sua vecchia RR con un bel sorriso.