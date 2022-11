Rolls-Royce, una Wraith dorata è lurida: ecco cosa accade (VIDEO)

Una Rolls-Royce dal valore inestimabile e di colore oro è stata riportata alla luce dopo anni di abbandono. Ecco come è risorta.

Chi non ha mai sognato di avere una Rolls-Royce? Stiamo parlando del più classico produttore di limousine al mondo, vetture che non sono acquistabili sotto i 300-400 mila euro di spesa, riservate soltanto ai più ricchi del pianeta. La casa britannica, di proprietà della BMW, realizza anche motori per gli aerei a reazione, ed anche nelle sue vetture regala ai fortunati proprietari delle prestazioni eccezionali.

La vettura di cui vi parleremo oggi è la Rolls-Royce Wraith, ma non andremo ad elencarne le caratteristiche tecniche più del dovuto, dal momento che non si tratta di un nuovo modello che sta per essere immesso sul mercato. La questione riguarda il lavaggio di questo gioiello, che se non tenuto in maniera perfetta può arrivare ad usurarsi.

Le supercar e le auto di lusso in generale devono essere trattate con i guanti bianchi per garantire il massimo ai loro proprietari, ma volte volte sono proprio questi ultimi a non portare rispetto per le loro vetture. Questo è il caso della Wraith di cui vi stiamo per parlare, che fortunatamente è stata rimessa al mondo da un team di professionisti.

Rolls-Royce, ecco il car wash di una Wraith dorata

La Rolls-Royce Wraith venne presentata nel lontano 2013, ed è stata in produzione sino a pochi mesi fa. La sua velocità massima è pari a circa 250 km/h, ma soltanto per via della limitazione elettronica che impedisce di godere del massimo delle sue performance. La potenza è infatti superiore ai 600 cavalli, si parla di 632 per l’esattezza, che garantiscono dei veri e propri brividi quando si è alla guida.

Incredibili le tecnologie utilizzate, con il cambio che è collegato al GPS, ed in base alle indicazioni sull’asfalto che arrivano dalle mappe è in grado di comprendere quella che è la marcia corretta da utilizzare. La Rolls-Royce produce gioielli da decenni, ma essendo tali vanno trattati con estrema cura.

Il canale YouTube “Tino Car Care“, ha caricato un video che ritrae le immagini di un car wash della Wraith, che ha la caratteristica di essere dorata. La vettura è stata presentata ad inizio del video in condizioni assolutamente pessime, essendo piena di polvere e fango in ogni suo angolo.

Impressionante la sporcizia che si è andata ad annidare nella zona delle ruote e dei parafanghi, cosa che ha richiesto un attento lavoro di pulizia per farla tornare ai fasti di un tempo. Il lavoro dei ragazzi protagonisti dell’opera di riparazione inizia dalla passata di sapone ed acqua sulla carrozzeria, per poi occuparsi anche dei cerchioni che tornano come nuovi in pochi minuti.

Un lavoretto davvero con i fiocchi quello svolto dai nostri amici, ma non vogliamo svelarvi troppo, dal momento che il video postato in basso regala immagini che meritano di essere osservate. Mettetevi comodi e prendetevi qualche minuto per godervi quanto fatto dagli autori del lavaggio, che sono dei veri e propri artisti nel prendere in consegna una limousine ridotta ad uno stato di degrado ed a riconsegnarla come se fosse nuova.