Max Verstappen, primo clamoroso errore del 2023: mai visto nulla di simile

A dir poco inaspettato quanto è accaduto nelle qualifiche del Gran Premio d’Inghilterra. Ecco cosa ha dichiarato l’olandese dopo la pole position.

Le qualifiche di Silverstone hanno dimostrato di essere, come sempre, ricche di colpi di scena. Nel Q1 si sono esaltati i piloti di casa con Lando Norris, al volante della McLaren motorizzata Mercedes, con Russell ed Hamilton nelle prime posizioni. Lo stesso Alexander Albon sulla Williams ha fatto faville. Ancora una volta Sergio Perez ha dovuto ingoiare un boccone amaro.

Il messicano, come già accaduto nei round precedenti, partirà dalla quindicesima piazza. Out anche Tsunoda, Zhou, De Vries e Magnussen. La Red Bull Racing continua ad andare a due velocità, ed è la quinta volta consecutiva che Checo non arriva in top 10, mentre Max Verstappen vola, fregandosene anche di rispettare il gentlemen agreement tra i driver. Lewis Hamilton non ha preso benissimo il gesto strafottente del bicampione del mondo.

I contrasti partono, naturalmente, dalla battaglia del 2021 ma anche dall’ultimo appuntamento in Austria. Non essendo certo di prendere la bandiera a scacchi, Max Verstappen ha fatto a modo suo superando il sette volte iridato. Sembra chiaro che tra i due vi siano ancora delle vecchie ruggini. Max ha fatto registrare il quinto tempo in Q1, mentre Lewis gli ha chiuso davanti di pochissimi millesimi. Se il #44 avesse per le mani una monoposto competitiva si scatenerebbe il panico.

Il clamoroso errore di Verstappen

L’olandese, forse, si sarà innervosito per un suo precedente errore. In pit lane, infatti, nel Q1 ha preso in pieno il muretto a causa di un sottosterzo. L’anteriore si è bloccata e, nonostante avesse girato al massimo il volante, il #33, oggi numero 1 della griglia, non ha potuto evitare l’impatto e la rottura dell’ala anteriore. Si tratta del primo errore in stagione del figlio d’arte di Jos.

L’alfiere della Red Bull Racing ha ripreso a martellare in Q2, scendendo per prima sotto il muro dell’1:28. Verstappen ha chiuso il Q2 con un fantastico tempo in 1:27.702 davanti a Piastri e Norris. Fuori dalla top 10, invece, Hulkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant e Bottas. Alonso, Albon e Gasly hanno fatto una grande differenza rispetto i teammate.

Verstappen, inoltre, ha superato Russell, in Q2, in regime di bandiere gialle, scatenando dei forti dubbi anche nell’inglese della Mercedes. In Q3 ha segnato il miglior tempo, conquistando la quinta pole di fila. Max ha fatto la differenza in 1:26.720 davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Il boato del pubblico per l’inglese è stato clamoroso. È scoppiata la festa nel box della squadra inglese.

Al termine delle qualifiche, a caldo, il bicampione del mondo ha raccontato: “Sono state qualifiche frenetiche. La pista era scivolosa ma siamo riusciti a fare i nostri giri. Sono sorpreso di vedere al mio fianco due piloti della McLaren, ma da parte nostra siamo felici. Nel Q1 e nel Q2 c’erano diverse chiazze umide, eravamo al limite ma sapendo di avere un’auto veloce non è necessario spingere al massimo. Nel Q3, invece, ho attaccato e il gap si è aperto. Guardo con ottimismo a domani“.